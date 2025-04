Veja horóscopo desta quinta-feira (3) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Atenção à comunicação hoje para evitar mal-entendidos e fofocas, especialmente no trabalho. À noite, a Lua em Câncer pode trazer antigos assuntos à tona e potencial desconforto em casa. Um ex pode surgir pedindo nova chance, mas cautela é a palavra-chave.

Cor: Preto.

Cuidado com finanças e negócios arriscados hoje, Touro - especialmente ao misturar dinheiro e amizade! Esta noite, prepare-se para agitar, mas lembre-se de ser cauteloso na comunicação para evitar mal-entendidos. Novos encontros podem surgir, mas confie com sabedoria. Evite tópicos controversos com os entes queridos.

Cor: Azul-Claro.

Controle seu temperamento para manter o foco no trabalho e agir discretamente para impressionar. Lembre-se, não misture amizade com dinheiro esta noite. Quanto ao romance, as estrelas sugerem um pouco de paciência, pois não há muitas novidades no momento. Mantenha a calma e o equilíbrio.

Cor: Goiaba.

Atenção à distração no trabalho e cautela com viagens hoje, mas a noite ilumina seu signo e aumenta sua confiança! No amor, use seu charme, apenas lembre-se de diminuir as críticas para manter a paz.

Cor: Rosa.