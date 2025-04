Tigela Cheia troca garrafas PET por ração no próximo dia 12 em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires promove no próximo dia 12, das 10h às 15h, mais uma edição do Tigela Cheia, projeto que troca garrafas PET por ração para animais para cães e gatos. A ação acontece na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, localizada na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro, e é organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Habitação.

Para participar, os munícipes devem levar garrafas plásticas vazias e limpas até o local do evento. A cada quilo de garrafas arrecadado – o equivalente a 20 unidades de 2 litros, 26 unidades de 1 litro ou 36 unidades de 600 ml – o participante recebe um quilo de ração. O limite estabelecido é de três quilos por CPF, permitindo que mais pessoas sejam beneficiadas. Todo o material coletado será destinado à Cooperpires, cooperativa local responsável pela reciclagem.

“O Tigela Cheia tem um impacto positivo tanto para o meio ambiente quanto para os tutores de pets, pois incentiva o descarte correto de materiais recicláveis e ainda contribui com a alimentação dos animais”, destacou o secretário de Clima, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Temístocles Cristofaro.

A ação visa reduzir a quantidade de plástico descartado de forma inadequada, evitando que resíduos prejudiquem o meio ambiente. Com isso, além de auxiliar famílias que cuidam de pets, o evento reforça a importância da sustentabilidade e da economia circular na cidade.

Outra atividade de destaque será a vacinação antirrábica gratuita, garantindo a imunização de cães e gatos contra a raiva, realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses. A iniciativa contribui para o controle da enfermidade e para a proteção da saúde pública.

A Feira de Adoção de Cães e Gatos também será um dos pontos altos do evento. Organizada em parceria com protetores independentes, a ação busca encontrar novos lares para animais resgatados. Todos os pets disponíveis para adoção estarão devidamente vermifugados e vacinados.

Os interessados em adotar um pet receberão orientações sobre a posse responsável, incluindo informações sobre alimentação, vacinação e bem-estar dos animais. O objetivo é garantir que os novos tutores estejam preparados para acolher seus novos companheiros de forma consciente e definitiva.

