Presidente da OAB de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra toma posse

A Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra promoveu na noite desta quarta-feira (2) a posse de sua nova diretoria para o triênio 2025/2027. Nilton Cesar da Costa estará à frente da entidade em substituição a Ricardo Abou Rizk, que comandou a OAB ribeirão-pirense nos últimos três anos e teve Costa como seu vice.

A cerimônia foi realizada no salão de festas do Ribeirão Pires Futebol Clube e contou com a participação de autoridades do município, como o prefeito Guto Volpi (PL) e o presidente da Câmara, o vereador José Nelson Paixão (Republicanos).

Além dos presidentes das subseções da OAB das demais cidades do Grande ABC. Ádrima Galvano, de Mauá, João Paulo Borges Chagas (São Caetano do Sul), Leonardo Dominiqueli (Santo André), Renato Moreira Figueiredo (Diadema) e Humberto Rocha, secretário-geral de São Bernardo.