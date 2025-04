Santo André recebe quatro novas ambulâncias para qualificar o Samu

A Secretaria de Saúde de Santo André recebeu quatro novas ambulâncias para qualificar o atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Do total, três são de suporte básico e um de suporte avançado, garantindo melhor estrutura para o socorro de pacientes críticos. O Estado de São Paulo foi contemplado com 199 ambulâncias e Santo André foi a cidade da Região Metropolitana, excluindo a Capital, mais beneficiada.

As unidades de suporte básico são equipadas com os itens necessários para a estabilização inicial dos pacientes, como oxigênio, desfibrilador e maca. Já a ambulância de suporte avançado, conhecida como UTI móvel, conta com equipamentos mais sofisticados, incluindo ventilador mecânico, monitores cardíacos e medicamentos para emergências graves.

“Conquista importante para a cidade e que reflete na ponta, já que as novas ambulâncias vão proporcionar um atendimento ainda melhor e mais qualificado para o munícipe, diminuindo o tempo de resposta nos chamados feitos pelo 192”, comentou o prefeito Gilvan Junior (PSDB).

Os novos veículos substituem outros quatro que deixam de servir ao Samu e serão utilizados pela rede municipal de Saúde para outras finalidades, como o transporte sanitário, por exemplo. Desta forma, a frota de Santo André conta com três ambulâncias de suporte avançado, 12 básicas, quatro motolâncias e um veículo de intervenção rápida.

“Um dia muito importante para a saúde pública de Santo André, que recebeu quatro novas ambulâncias equipadas com o que há de mais moderno na assistência móvel. Tenho certeza que esses veículos vão nos ajudar a salvar muitas vidas e qualificar ainda mais o nosso Samu, que tem se tornado referência pela qualidade e agilidade no atendimento”, comentou o secretário de Saúde, Pedro Seno, que foi pessoalmente a Sorocaba receber as ambulâncias.

Os veículos destinados a Santo André fazem parte de um pacote de 789 novas ambulâncias enviadas pelo Governo Federal para 559 cidades em 21 Estados brasileiros. A renovação da frota foi viabilizada pelo Novo PAC, com investimento de mais de R$ 243,5 milhões.