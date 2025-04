Santo André digitaliza processos administrativos e elimina uso de papel

Agilidade, economia, transparência e cuidado com o meio ambiente são os pilares principais do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), programa adotado nesta quarta-feira (2) pela Prefeitura de Santo André. A iniciativa faz parte da proposta de adoção do conceito "papel zero", que busca modernizar a gestão pública, reduzir custos operacionais e agilizar os trâmites internos.

Anualmente a Prefeitura de Santo André trabalha com aproximadamente 25 mil processos administrativos, ou seja, quase 850 mil folhas impressas – o equivalente a 113 árvores. A partir dessa solução digital, a gestão se tornará mais eficiente e sustentável, além de cortar custos.

A previsão para o período entre 2025 e 2028 estima a abertura de 102 mil processos administrativos, o equivalente a 3,4 milhões de folhas de papel. A partir da digitalização dos trâmites, este montante – que equivale a 452 árvores – consequentemente não será mais físico e resultará em uma economia estimada de R$ 20 milhões no período.

“O SEI é um sistema que permite resposta imediata, trazendo agilidade, segurança, transparência, sustentabilidade e economia para a Prefeitura de Santo André”, declarou o prefeito Gilvan Junior (PSDB) durante evento realizado nesta quarta, no Salão Burle Marx. “A digitalização do processo aumenta inclusive a produtividade em 20% a 30%, então ganhamos também em eficiência”, continuou o chefe do Paço andreense.

Também participaram da apresentação a vice-prefeita Silvana Medeiros, os secretários municipais Diego Cabral (Inovação e Tecnologia) e Fernanda Sakaragui (Administração e Finanças) e o diretor do Arquivo Público do Estado, Thiago Lima Nicodemo.

Na prática a adoção do SEI proporciona redução de gastos com papel, impressão e armazenamento; diminui o uso de papel, preservando o meio ambiente; permite que processos que levavam semanas sejam resolvidos em dias ou horas, além de trazer maior controle e rastreabilidade aos documentos; e dá acesso remoto para servidores e gestores, sem necessidade de deslocamento.

“Hoje é um grande dia para um futuro muito produtivo da nossa cidade”, destacou o secretário Diego Cabral. “A implantação do SEI é um avanço importante para a administração”, complementou a secretária Fernanda Sakaragui.

A transição para o formato digital acontecerá ao longo do primeiro semestre e é fruto de um convênio com o Governo do Estado e a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), seguindo uma tendência nacional de desburocratização e eficiência no setor público. A iniciativa tem como base os princípios da eficiência e transparência previstos na Constituição Federal e está alinhada ao Decreto Estadual nº 67.641/2023 e à Lei Federal nº 14.129/2021, que regulamentam a digitalização na administração pública.

“Conseguimos dar passos largos para eliminar ou quase zerar o (uso do) papel com eficiência no Governo do Estado e projetamos o avanço para os municípios. Até o momento, 113 deles já instalaram o SEI, mas poucos com este modelo de Santo André, que está transitando literalmente do papel para o digital e ao fazer isso estamos mudando a mentalidade da cidade”, ponderou o representante do Estado, Thiago Nicodemo.

A implementação do Sistema Eletrônico de Informações é gratuita ao município – sem impacto orçamentário – e o processo de implantação será feito de maneira gradual; os servidores, inclusive, já estão sendo capacitados para se familiarizarem com o novo sistema. “É uma parceria com o Governo do Estado e financiada pelo BID, ou seja, não tem custos para a cidade. Entre os diversos avanços que temos na gestão, este é um procedimento que permite que a cidade economize”, finalizou o prefeito Gilvan.

