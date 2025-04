Santo André promove Encontro de Carros Antigos no Paço neste domingo (2)

O estacionamento do Paço Municipal de Santo André vai se transformar em uma máquina do tempo para receber um inédito evento neste domingo (6), no I Encontro de Carros Antigos de Santo André, que integra a programação do aniversário de 472 anos da cidade.

Das 9h às 20h, o espaço vai ganhar uma temática ‘retrô’ e será preenchido com 300 veículos antigos, dos mais diversos anos, marcas, modelos e até mesmo alguns que marcaram época ou fizeram história, com o intuito de levar o público por uma viagem no tempo.

“Esse encontro é uma demanda de grupos da cidade que pediam para que a gente colocasse no calendário de aniversário. Não tenho dúvidas que será um evento de muito sucesso”, projetou o prefeito Gilvan Junior (PSDB).

O evento terá entrada solidária, ou seja, vale 2 kg de alimentos não-perecíveis. O montante arrecadado será revertido ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Santo André, que atende 128 entidades assistenciais e auxilia aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além dos carros e outros veículos expostos, o I Encontro de Carros Antigos de Santo André contará ainda com praça de alimentação, beer trucks, a tradicional feira de peças e itens alusivos, espaço de ativação personalizada com photo opportunities em comemoração ao aniversário da cidade e shows musicais.

A programação de apresentações tem início a partir das 10h, com o DJ Edsil. A partir das 13h, sobe ao palco a atração Roxter, precedida, às 15h, por Road Hits. Já às 17h quem assume o comando do som é o DJ Cadu Previero, da 89FM (a Rádio Rock). E, por fim, às 18h30, entra em ação a Rockphonic Orchestra.

A programação do mês de aniversário de Santo André é uma realização da Youp, com apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.

Inscrição

Para participar do evento como expositor do veículo, basta acessar o site www.santoandre472anos.com.br, clicar em ‘Faça sua inscrição’ e preencher o formulário com informações e detalhes do carro, incluindo marca, modelo, ano e breve descrição do veículo.