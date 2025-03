Gibiteca ganha sede própria em São Bernardo

A nova sede da Gibiteca Municipal Eugênio Colonnese foi entregue à população durante evento que contou com a presença do prefeito Marcelo Lima (Podemos) e também da família Colonnese, no último sábado (29). O espaço alternativo de lazer dedicado ao universo das histórias em quadrinhos, criatividade e leitura para todas as idades, está localizado na Rua Doutor Fláquer - 824.

“Cultura não se faz só no discurso, mas na prática. Hoje é uma prova da nossa vontade em resgatar a cultura da nossa cidade e proporcionar conhecimento para a população. Não tivemos recurso público nessa entrega. Estou muito orgulhoso da nossa equipe, que não mediu esforços para reunir em um só lugar todo o acervo que estava perdido por diversos locais da cidade. Gratidão a esses servidores públicos que querem o melhor para a população”, declarou o prefeito Marcelo Lima.

A entrega do novo equipamento municipal de cultura contou com a presença de diversas autoridades, como secretários e vereadores. Desta vez, a instalação ficará de forma definitiva nas dependências da antiga EMEIF Paulo Bugni, garantindo assim, uma salvaguarda mais adequada por uma reserva técnica ampla e organizada, além de seus milhares de exemplares poderem ser disponibilizados ao público em um espaço confortável e acolhedor propício à leitura.

“Essa era uma reivindicação de muito tempo de quem curte a cultura geek e buscava um espaço voltado a esse público. O espaço é nosso e para todas as idades. Agradeço à gestão por acreditar que dá para fazer cultura bem-feita e proporcionar à cidade uma imersão em diversas áreas”, acrescentou Samara Dinis, secretária municipal de cultura.

GIBITECA É REFERÊNCIA NO GRANDE ABC

O acervo da Gibiteca municipal é um dos principais de HQ e Cultura Geek do Grande ABC, composto por cerca de 20.000 exemplares, entre eles algumas raridades que enchem os olhos dos apreciadores dessas publicações. Há ainda mangás, fanzines e diversos outros atrativos.

Como complemento ao atendimento da grande demanda do público geek e especializado no conceito e produção de HQs, o prédio contará com um espaço para realização de encontros de cosplay, jogos de RPG, fanzinadas, oficinas de HQ, entre outras manifestações deste universo cultural multifacetado.

BODAS DE PRATA

A Gibiteca Municipal foi inaugurada em 6 de agosto de 1999. Em 2010 foi denominada Eugênio Colonnese, em homenagem ao desenhista, roteirista e editor de histórias em quadrinhos nascido na Itália, morto em 2008, que dedicou boa parte de sua vida ao Brasil. Morou durante alguns anos no Grande ABC. Ganhou dois Prêmios Angelo Agostini, um 1985 e outro em 1994 na categoria Mestre dos Quadrinhos. Em 1995 foi a vez do Troféu HQ Mix de Mestre do Quadrinho Brasileiro. Em 2008, ele recebeu o póstumo Troféu Bigorna na categoria “Uma Vida dedicada aos Quadrinhos”.

“É um prazer imenso ter esse espaço em memória do meu pai, que foi uma referência nesta área e essa homenagem é resultado do grande trabalho que ele fez”, disse emocionada Lili Colonnese.

Nos últimos anos a Gibiteca passou por diversos espaços, como Câmara de Cultura Antonino Assumpção, Biblioteca Monteiro Lobato, Biblioteca Malba Tahan, Complexo da Pinacoteca de São Bernardo (próximo à Cidade da Criança) – o seu último espaço foi um anexo à Biblioteca Monteiro Lobato.