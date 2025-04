Santo André amplia quadro de profissionais de educação inclusiva e entrega novas salas de recursos

A Secretaria de Educação de Santo André está realizando investimentos para ampliar o atendimento a alunos com deficiência na rede municipal. Além de contratar 38 profissionais de atendimento educacional especializado, o município inaugurou salas de recursos em quatro escolas, com capacidade total de atender até mil estudantes.

“Continuamos trabalhando para ampliar e oferecer cada vez mais uma educação inclusiva. Com esses investimentos, todas as nossas salas de recursos oferecem estrutura para o ensino e professores especializados em todas elas”, destacou o prefeito Gilvan Junior (PSDB).

A Secretaria de Educação de Santo André atende atualmente 2.507 alunos com deficiência, sendo 1.794 destes com Transtorno do Espectro Autista. A rede agora dispõe de 48 salas de recursos multifuncionais, espaços que oferecem um serviço de educação especial destinada aos estudantes com deficiência.

LEIA TAMBÉM:

Santo André promove Encontro de Carros Antigos no Paço neste domingo (2)



A creche Cata Preta, a Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Prof. Joaquim de Carvalho Terra, a Emeief Dr. Alberto Francia Gomes Martins e a Emeief Reverendo Oscar Chaves são as unidades de ensino que passaram a contar com a estrutura das salas de recursos multifuncionais.

A Secretaria de Educação também está investindo na contração de funcionários para as salas de recursos. “Pela primeira vez na história da rede teremos o quadro completo com professores devidamente concursados para a função, ou seja, são professores habilitados, com formação na área”, pontuou o secretário de Educação, Pedrinho Botaro.

Ainda de acordo com o secretário de Educação, com as novas contratações, a cidade contará com 50 professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) no total. “A ampliação de profissional de atendimento educacional especializado, corresponderá a um aumento de 27%. Cabe mencionar que nos últimos oito anos já houve a ampliação de 46% no quadro de contratação”, enfatizou.

O trabalho realizado complementa ou suplementa o processo educacional dos alunos com deficiência, minimizando as barreiras observadas na sala regular.

Além disto, também possibilita o ensino colaborativo, em que o professor especializado realiza o trabalho em parceria com o professor do ensino regular (coensino).

No escopo de atuação, para além da proposta pedagógica inclusiva desenvolvida em classe regular, o Atendimento Educacional Especializado é realizado no contraturno escolar nas salas de recursos multifuncionais, que são equipadas com vasto acervo de jogos e materiais diversificados.

LEIA MAIS:

Polícia Civil investiga tentativa de homicídio em Santo André