Polícia Civil investiga tentativa de homicídio em Santo André

A Polícia Civil está investigando um homem de 47 anos por tentativa de homicídio, ocorrida na noite de terça-feira (1º), no bairro Jardim Monções, em Santo André. A ocorrência foi inicialmente registrada pela Polícia Militar, que foi acionada para atender um chamado envolvendo duas pessoas baleadas, segundo informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o suspeito ferido após ter sido agredido por populares. Durante a investigação, foi apurado que o homem foi o autor dos disparos que atingiram as duas vítimas. Após o ataque, elas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico, onde permanecem internadas.





As vítimas receberam orientações sobre o prazo para representação criminal, e o caso foi registrado como lesão corporal e tentativa de homicídio no 6º Distrito Policial de Santo André. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do crime.