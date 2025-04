Gilvan confirma primeiro bairro inteligente no Segundo Subdistrito

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), confirmou ao Diário, durante balanço de 100 dias de governo, que o primeiro bairro inteligente do município fica no 2º Subdistrito, que abrange os bairros Vila Metalúrgica/Utinga, Vila Camilópolis, Santa Teresinha, Parque das Nações, Parque Oratório e Parque Novo Oratório.

Apesar de não especificar o bairro exato, o lançamento do projeto-piloto é um dos marcos preparados por Gilvan para o 472° aniversário da cidade, comemorado no próximo dia 8, e o primeiro passo para a transformação digital do município.

Outro passo importante e que integra as comemorações de aniversário é o lançamento do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), que busca modernizar a gestão pública e reduzir custos operacionais da Prefeitura.

Segundo o prefeito, o bairro inteligente será equipado com diversos sensores, como de ruído, medidores de temperatura, semáforos inteligentes e wi-fi conectado. Além disso, os veículos municipais de urgência e emergência também estarão conectados, o que permitirá respostas mais rápidas.

“O bairro contará com pluviômetros, bueiros e semáforos inteligentes. Por exemplo, no nosso serviço de emergência temos GPS (Sistema de Posicionamento Global, em português), quando o veículo estiver se aproximando do semáforo ele vai abrir. O wi-fi será gratuito. Também terá sensor de temperatura para disparar alertas à população, por exemplo, quando esta estiver alta, para as pessoas se hidratarem. Então, é um conjunto de sensores que conversam entre si e com os sistemas da Prefeitura, agilizando serviços e políticas públicas”, destacou o prefeito.

Segundo Gilvan, o conceito de bairros inteligentes será ampliado por Santo André. Para a população, o ganho será a praticidade no acesso a serviços públicos, além da agilidade propiciada pela infraestrutura que pode tornar mais fácil até mesmo o acesso à internet ou a equipamentos, como eletrodomésticos de última geração. <EM>

NOVO SISTEMA

O Sistema Eletrônico de Informações lançado ontem pelo prefeito visa à digi-talização de todos os processos administrativos internos da Prefeitura, eliminado o uso do papel físico. A medida, que integra o conceito de ‘papel zero’, é uma parceria com o governo do Estado, financiada pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), sem custos para o município.

“É o último decreto em papel assinado pela prefeitura de Santo André e daqui a alguns anos deve estar em um museu. Os motivos para implementar o SEI na cidade são agilidade, segurança – são processos 100% digitais –, transparência, sustentabilidade e economia”, afirmou.

Na questão de eficiência, como o governo estadual já usa o SEI, em alguns processos em tramitação já é possível fazer a integração em um único sistema, como por exemplo, em convênios com o Estado.

“Em 120 dias entregaremos uma Prefeitura 100% digital. São 102 mil processos administrativos, previsão de 2025 a 2028 do que temos em estoque, 3,4 milhões de folhas. São 452 árvores não exploradas e aí entra a questão ambiental. Além do papel tem impressão, armazenagem, grampos, clipes, adesivos, capa do processo. Com todos esses itens utilizados nos processos administrativos vamos ter uma economia de R$ 20 milhões nos quatro anos. Então, além de não ter custo para a Prefeitura, ainda temos a economia”, destacou o prefeito.

Colaborou Bruno Coelho