Água Santa contrata volante Alison Silva para a disputa da Série D

A pouco mais de uma semana da estreia na Série D do Brasileiro, no dia 12, contra o Pouso Alegre-MG, o Água Santa confirmou a contratação do volante Alison Silva, 28 anos, que defendeu o XV de Piracicaba na disputa do Paulista da Série A-2.

Alison deu seus primeiros passos nas categorias de base da Ferroviária, mas é rodado por muitos clubes do Brasil, como Votuporanguense, Sport, Aparecidense e Operário. Algo que o volante pode transmitir para o elenco do Netuno é a experiência de já ter conquistado uma Série D, como fez em 2020, com o Mirassol.

“A sensação de ser campeão é muito boa. Sabemos que não é fácil, ainda mais em uma competição que tem vários times bons e qualificados. Para ir até a reta final e conseguir o grande objetivo, que é ser campeão e garantir o acesso, é necessário um trabalho muito bem feito. Então, creio que faremos uma boa competição e cumpriremos com os objetivos da temporada”, declarou o atleta no anúncio oficial.

No Grupo A-6 do Nacional, além do Pouso Alegre, o time diademense também encara Rio Branco de Vitória-ES, Porto Vitória-ES, Nova Iguaçu-RJ, Boavista-RJ, Pouso Alegre-MG, Maricá-RJ e Portuguesa-SP.

