Sporting Cristal x Palmeiras: veja prováveis times, horário e onde assistir

O Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal pela estreia da Libertadores, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília). No Grupo G da competição e buscando o tetracampeonato para sua galeria, o Alviverde tenta o triunfo após três jogos sem vencer, incluindo a derrota para o Corinthians na final do Paulistão e o empate com o Botafogo na estreia do Brasileiro.

Apesar de jogar fora de casa e encarar uma fase instável, o Verdão chega como favorito. Os adversários também vivem momento complicado, na sexta posição do Campeonato Peruano, com de pontos, apesar da goleada por 5 a 0 contra o Binacional no último final de semana.

Mesmo com a expectativa de retorno, o atacante Paulinho não se recuperou a tempo para fazer sua estreia na noite de hoje, e o departamento médico do Verdão também ganhou a presença do meia Raphael Veiga.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quinta-feira, 3 de abril, às 19h (de Brasília)

- Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima.

- Onde assistir: Paramount+

Prováveis escalações:

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Sosa, Romero, Chávez Massoni e Pasquini; Pretell, Tavara, Castro e González; Ávila e Cauteruccio

Técnico: Guillermo Farré

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Micael) e Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira

