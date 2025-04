Vereador Leonardo Alves lidera abaixo-assinado por Centro TEA

O vereador de Mauá Leonardo Alves apresentou requerimento à Câmara solicitando ao governo do Estado a implementação de um Centro de Referência para pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista) no município. Paralelamente, o parlamentar lidera abaixo-assinado em prol do equipamento e, segundo o tucano, já foram coletadas 3.100 assinaturas físicas e virtuais.

“Essa iniciativa surgiu a partir de uma audiência pública que presidimos, na qual ouvimos mães atípicas e especialistas. Uma das principais demandas apresentadas foi justamente a criação desse Centro, uma vez que Mauá ainda não dispõe de um espaço especializado. A ausência desse serviço compromete o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o acompanhamento multidisciplinar, essenciais para garantir qualidade de vida às pessoas com TEA”, afirmou o parlamentar.

O tucano destacou que em âmbito municipal é responsável pela criação da lei que assegura políticas públicas voltadas às pessoas com TEA em Mauá. Porém, segundo o vereador, a implementação do Centro de Referência depende também do apoio do governo do Estado.

No requerimento apresentado à Câmara, Leonardo Alves ressaltou que a falta de um centro especializado em pessoas com TEA dificulta o acesso ao diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento multidisciplinar. O parlamentar destacou ainda que a ausência do equipamento na cidade prejudica o desenvolvimento e a qualidade de vida dos munícipes com autismo, bem como sobrecarrega os familiares, que buscam apoio e orientação.

“Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado, apoio às famílias e mais dignidade às pessoas com TEA. Paralelamente ao requerimento, iniciamos um abaixo-assinado para mobilizar a população e reforçar a importância dessa demanda para nossa cidade. Estamos coletando assinaturas fisicamente nas feiras, comunidades e no centro da cidade. Também temos o virtual”, afirmou Alves.

Quem quiser aderir à campanha o link é https://forms.gle/msd8MiBf65rUCEWJ8.