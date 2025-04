Procon Móvel atende na Rua Coronel Oliveira Lima nesta sexta (4)

Nesta sexta-feira (4), das 9h às 16h, a Rua Coronel Oliveira Lima receberá mais uma edição do Procon Móvel. A ação do Procon Santo André, em parceria com a Fundação Procon-SP, tem como objetivo orientar o público, tirar dúvidas e entregar material explicativo sobre direitos dos consumidores.

“Em comemoração ao aniversário de Santo André, o Procon-SP Móvel estará na cidade. Nosso objetivo é oferecer informações, orientações e atendimento gratuito aos consumidores andreenses, promovendo a defesa dos seus direitos de forma acessível e próxima da população. Por isso, convido que venham tirar dúvidas, conhecer seus direitos e aproveitar esse serviço em homenagem à nossa cidade”, destaca a diretora do Procon Santo André, Aline Romanholli.

LEIA TAMBÉM:

Santo André digitaliza processos administrativos e elimina uso de papel



Além de ações como essa, os consumidores podem ser atendidos na sede do Procon. Em caso de dúvidas, orientações, denúncias e reclamações, os atendimentos presenciais são realizados de segunda a sexta, das 8h às 16h, mediante agendamento pelo link http://www.santoandre.sp.gov.br/agendamento.

O Procon Santo André realiza ainda atendimentos on-line, que devem ser encaminhados para o e-mail procon@santoandre.sp.gov.br.

Para mais informações, os consumidores podem ligar para o Procon pelo número 3356-9200.

Serviço

Procon Móvel atende em Santo André

Endereço: Calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima (Largo da Estátua) - Centro

Data: 4/4 (sexta-feira)

Horário: 9h às 16h