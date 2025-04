Estação Mauá da CPTM recebe ação com vagas de estágios na sexta-feira (4)

A Estação Mauá da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) recebe ação gratuita para cadastro em vagas de estágio para estudantes matriculados no ensino médio, técnico ou superior nesta sexta-feira (4).

Durante a ação, em parceria com a NUBE Estágios, também serão oferecidas vagas em cursos de aprendizagem aos jovens de 14 a 24 anos.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

LEIA TAMBÉM:

CPTM: Linha 7-Rubi opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada