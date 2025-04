CPTM: Linha 7-Rubi opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) informou, nesta quinta-feira (3), que a linha 7-Rubi está com a velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as Estações Francisco Morato e Jundiaí, devido a alagamentos.



O comunicado foi feito às 8h17, mas a operação reduzida teve início às 7h30. Os alagamentos ocorreram na região de Campo Limpo Paulista decorrente das fortes chuvas dessa quarta-feira (2) na região metropolitana de Jundiaí.



Parte dos trilhos foram atingidos, fazendo com que parte do trajeto fosse operado por uma via única, o que causa a velocidade baixa e o maior tempo de parada entre as estações.

“Na manhã desta quinta-feira (03/04), por volta das 7h30, foi identificado um alagamento na região de Campo Limpo Paulista, Linha 7-Rubi da CPTM, por conta das fortes chuvas na Região Metropolitana de Jundiaí. Os trens circulam em via única entre as estações Campo Limpo Paulista e Botujuru, causando maiores intervalos entre Francisco Morato e Jundiaí.”, diz a CPTM.