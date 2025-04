Problema técnico afeta Linha 3-Vermelha do Metrô de SP

Usuários do Metrô de São Paulo enfrentaram dificuldades na manhã desta quinta-feira (3) devido a um problema técnico na Linha 3-Vermelha. O incidente foi registrado por volta das 7h e impactou o deslocamento dos passageiros, principalmente na zona leste da capital.



Segundo informações da companhia, uma falha em um equipamento na via próximo à Estação Tatuapé resultou na redução da velocidade dos trens e no aumento do intervalo entre as viagens. Passageiros utilizaram as redes sociais para relatar a superlotação nas plataformas e dentro dos vagões.



Em nota, o Metrô afirmou que equipes técnicas estavam mobilizadas para solucionar o problema o mais rápido possível. Por volta das 8h, os reparos ainda estavam em andamento, e não havia previsão oficial para a normalização completa do serviço.