Novo Hospital da Vila Luzita vai desafogar o CHM, afirma Gilvan

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), ao fazer balanço da Saúde nos 100 primeiros dias de governo, afirmou que o novo Hospital da Vila Luzita será de retaguarda e vai desafogar o atendimento de urgência e emergência do CHM (Centro Hospitalar Municipal). Segundo o prefeito, exames, atendimento ambulatorial, Hospital Dia, cirurgias, entre outros serviços serão centralizados no complexo hospitalar, que será inaugurado ainda em 2025.

“Este ano a novidade vai ser o Hospital da Vila Luzita. Sempre falamos que ia ser um hospital de retaguarda do nosso CHM para desafogá-lo e o que vamos fazer lá é criar um serviço grande de diagnóstico, de exames. Então, vai ser uma referência. Quem sabe até um Poupatempo da Saúde de Exames. Vamos desafogar a parte ambulatorial do CHM e focar na urgência e emergência. Todo o trabalho ambulatorial, por isso que a gente fala que o hospital será de retaguarda, ficará na Vila Luzita”, destacou.

Segundo o prefeito, como o novo equipamento contará com Hospital Dia, cirurgias de catarata, glaucoma,vasectomia e procedimentos em que os pacientes entram de manhã e saem à noite serão feitos no local. “Tudo aquilo que tiver maior complexidade vai ficar no CHM. Então, vai ser um hospital completo”, pontuou.

Gilvan afirmou que o Hospital da Vila Luzita também será de referência do idoso. O espaço contará com serviço de geriatria e terá um ambulatório preparado especialmente para a terceira idade. “Então, o hospital será referência do idoso. Vai ser uma referência muito grande de exames para a população e vai desafogar o CHM, onde consigo ampliar o serviço de urgência e emergência, Ou seja, vai centralizar tudo”, disse.

O prefeito destacou ainda que o ‘desenho do novo Hospital da Vila Luzita’ vai proporcionar atendimento de qualidade e mais acessível aos munícipes, mas, principalmente, vai resolver todos os gargalos que a rede de saúde tem hoje.

FILA ZERO

Gilvan afirmou que a meta agora também é ampliar o atendimento na saúde com a retomada do programa Fila Zero. “Vamos liberar mais de 40.000 consultas e exames para deixar fila em dia”, pontuou.

Outra medida que ajudará a ampliar os serviços no setor será a abertura, no próximo ano, do segundo Poupatempo da Saúde. O projeto-piloto, localizado dentro do Atrium Shopping, é muito bem avaliado pela população, sendo aprovado por 82% dos munícipes.

“Por ter sido secretário de Saúde, sei onde estão os gargalos do setor, onde a gente precisa ampliar o serviço e onde dá para melhorar. A nova unidade será no Segundo Subdistrito. O plano já está em andamento. Temos alguns lugares onde podemos fazer. Porém, ficará para o segundo ano (de mandato)”, afirmou.