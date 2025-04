Via Anchieta tem lentidão no sentido Capital nesta quinta-feira (3)

Atenção motoristas! A Via Anchieta apresenta lentidão na noite desta quinta-feira (3) do km 19 ao 17 devido ao alto fluxo de veículos no sentido São Paulo. Já no sentido Litoral, há lentidão do km 68 ao 70. Nos demais trechos sob concessão da Ecovias Imigrantes, as condições de tráfego são consideradas boas.

O tempo está encoberto no trecho de planalto e na serra, com tempo encoberto também na interligação.

Em caso de emergência, a Ecovias Imigrantes disponibiliza atendimento 24 horas pelo telefone 0800 019 7878, que agora também é WhatsApp, e por meio dos call boxes (telefones de emergência) existentes ao longo do Sistema Anchieta-Imigrantes.