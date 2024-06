Água Santa não sai do empate e segue em seca de vitórias

Apesar de manter sua posição inicial na rodada, o Água Santa segue em má fase. O Netuno foi até Minas Gerais para encarar o Pouso Alegre, em duelo direto pelas primeiras posições do Grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro, mas não saiu do 0 a 0 neste domingo (2), no Estádio Manduzão. Com o resultado, o time do Grande ABC segue na zona de classificação, mas já vê concorrentes no retrovisor, incluindo o Santo André, que venceu e ficou a apenas três pontos do rival.

Na terceira posição, com nove pontos, o Netuno buscava retomar o caminho das vitórias, como ocorreu nas duas primeiras rodadas. O empate por 0 a 0 contra o Pouso Alegre amplia para quatro jogos o jejum do time diademense. O adversário passa por situação parecida, já que havia perdido as últimas duas partidas e agora soma sete pontos. Na próxima partida, o Água Santa enfrenta o Costa Rica, às 18h do próximo sábado (8).

FICHA TÉCNICA

POUSO ALEGRE-MG 0 X 0 ÁGUA SANTA

POUSO ALEGRE-MG

Thiago Braga; Da Silva (Lucas) , Felipe Moreira, Guilherme Souza e Jordan; Arthur, Thalisson (Nestor Mansur), Pablo (Henrique) e Josiel (Caue); David Lima (Vicente) e Marinho.

Técnico: Cícero Junior.

ÁGUA SANTA

Ygor Vinhas; Vinicius Baraciolli, Julio Vaz, Marcelo e Marcus Vinicius (Eliel); Bruno Silva, Jota, Leo Sena (Guilherme Rend) e Jeam; Gustavo Nescau e Jean Carlo (Rafael Oller).

Técnico: Bruno Pivetti.

Juiz: Paulo Jose Souza Mourão.

Renda e público: Não disponível.

Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG), neste domingo.