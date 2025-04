Bate-boca marca sessão em São Caetano

O presidente da Câmara de São Caetano, Carlos Humberto Seraphim, o Dr Seraphim (PL), e o vereador Getúlio Filho, o Getulinho (União Brasil), protagonizaram bate-boca na sessão da última terça (1º). O unionista usou a tribuna para criticar comportamento do liberal que o mandou ficar quieto e após sua manifestação de repúdio não lhe pediu desculpas. Dr. Seraphim interrompeu a fala de Getulinho, afirmando que não ia se desculpar. O unionista imediatamente o chamou de mal-educado. “O senhor não é ninguém para me mandar ficar quieto. Inclusive, não sou submisso ao senhor. Vai cortar meu microfone?”, questionou Getulinho. A resposta veio rápido: “Pode cortar. Acabou seu tempo”, disparou o chefe do Legislativo. Não satisfeito, Getulinho continuou reclamando do colega de Casa mesmo sem microfone.

Bastidores

Sinais sonoros

No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, na última quarta-feira (2) o vereador de São Bernardo Julinho Fuzari (Cidadania-foto) obteve a aprovação do projeto de lei de sua autoria que determina a substituição dos tradicionais sinais sonoros, como os de recreios, por sinais musicais em todas as escolas públicas e particulares na cidade. Agora, a medida parte para sanção do prefeito Marcelo Lima (Podemos). A proposta atende a alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista), que podem se assustar ou até passar por crises por conta do barulho.

Polícia Federal em Mauá

Circulou por vários contatos de WhatsApp fotos com a presença de uma viatura da Polícia Federal em frente a uma empresa de segurança e vigilância, situada na Avenida Capitão João, na última quarta-feira (2), em Mauá. O empreendimento tem como consultor o ex-vereador e terceiro colocado na última eleição para prefeito, Sargento Simões. De acordo com o ex-parlamentar, a visita se tratou apenas de um procedimento padrão para homologar o alvará do espaço. “Fomos homologados pela Polícia Federal e o nosso alvará vence em 22 de maio. Estamos em processo de renovação. Por isso que a PF esteve lá hoje para fazer as vistorias. Nada além disso”, resumiu.

Em Brasília

O secretário de Habitação de Mauá, Fernando Rubinelli, viajou a Brasília e foi recebido na última quarta-feira (2) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT). A agenda teve como foco o fortalecimento das parcerias entre o governo federal e o município, com destaque para os avanços na área da habitação popular, com ênfase nas 280 unidades que a Prefeitura de Mauá pretende viabilizar para o Jardim Oratório por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o secretário, o objetivo é garantir moradia digna e fomentar o desenvolvimento social em regiões estratégicas da cidade.