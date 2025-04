JPMorgan aumenta risco de recessão global e dos EUA de 40% para 60% após tarifa

Os riscos de uma recessão nas economias global e dos EUA subiu de 40% para 60% com o anúncio esta semana do novo e abrangente regime tarifário de Donald Trump, de acordo com o JPMorgan.

"As políticas disruptivas dos EUA foram reconhecidas como o maior risco para as perspectivas globais durante todo o ano", disse Bruce Kasman, economista-chefe e chefe de pesquisa econômica global do JPMorgan.

"As últimas notícias reforçam nossos temores, pois a política comercial americana se tornou decisivamente menos favorável às empresas do que havíamos previsto", acrescentou.

A perspectiva do banco para 2025 reconheceu que o governo Trump agiria agressivamente em várias frentes, mas incorporou seu compromisso subjacente de apoiar os negócios e a vida da expansão econômica, disse Kasman. A questão é que "a combinação de políticas dos EUA parece estar se afastando ainda mais do apoio à expansão atual", afirmou ele.

O efeito direto seria o maior aumento de impostos sobre as famílias e empresas do país desde 1968, que precedeu a recessão de 1969-70, segundo Kasman.

"Consideramos a implementação total das políticas anunciadas como um choque macroeconômico substancial não incorporado atualmente em nossas previsões... essas políticas, se mantidas, provavelmente levariam a economia dos EUA e possivelmente a economia global à recessão este ano".