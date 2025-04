Internacional busca a igualdade com o Bahia em 1º duelo entre brasileiros na Libertadores 2025

No primeiro duelo entre dois times brasileiros na Copa Libertadores de 2025, Bahia e Internacional ficaram no empate por 1 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em duelo válido pela rodada de abertura do Grupo F da fase de grupos. Jean Lucas, autor do gol da classificação do time baiano para essa fase, abriu o placar, mas Enner Valencia minutos depois, deixou tudo igual.

Com o resultado, os dois times somam o primeiro ponto no Grupo F, que é tido como "o grupo da morte" nesta primeira fase. O Atlético Nacional, da Colômbia, é líder com três após vencer o Nacional, do Uruguai, por 3 a 0, no jogo de estreia na quarta-feira.

O primeiro tempo foi movimentado desde o início e, jogando em casa, o Bahia dominou as primeiras ações do jogo. A primeira boa chance veio logo aos seis minutos, quando Lucho Rodríguez arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e mesmo assim, Anthoni foi buscar no cantinho.

A resposta do Internacional não demorou para acontecer. Aos 12, depois de uma saída de bola errada do Bahia, Vitinho ficou com ela e bateu cruzado, mas Ronaldo conseguiu fazer a defesa no puro reflexo. Nos minutos finais, o time da casa seguiu em cima, mas o duelo foi para o intervalo sem gols.

Na volta do intervalo, tudo mudou. Os dois técnicos fizeram mudanças e o Bahia conseguiu chegar ao gol depois de muito tentar. Aos 27, Erick Pulga avançou pela direita e encontrou Jean Lucas, na entrada da área, que chegou batendo de primeira, no cantinho, sem chances para o goleiro colorado.

Mas, o Internacional não desistiu e conseguiu empatar aos 38 minutos. Aguirre arriscou um chute pelo lado direito e Ronaldo fez a defesa, mas soltou nos pés de Enner Valencia, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

A partir daí, o Bahia seguiu tentando de tudo para sair com a vitória, mas o Internacional manteve a intensidade defensiva e levou para casa com um ponto importante.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 INTERNACIONAL

BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rodrigo Nestor), Everton Ribeiro (Ademir) e Jean Lucas; Cauly (Erick), Erick Pulga (Willian José) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho (Rogel) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho (Carbonero), Alan Patrick; Wesley (Thiago Maia) e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Jean Lucas, aos 27, e Enner Valencia, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Lucas (Bahia); Aguirre, Bruno Henrique e Fernando (Internacional).

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

RENDA - R$ 1.555.174,00.

PÚBLICO - 43.028 presentes.

LOCAL - Fonte Nova, em Salvador (BA).