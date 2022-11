Qual a diferença entre robótica e automação?

Da Redação, com assessoria

No Brasil, existem nove robôs a cada 10 mil trabalhadores do campo industrial. De acordo com a pesquisa 2021 World Robot Report, apesar de parecer um número pouco expressivo, é um crescimento de 3% desde 2015 e que leva o País a ser considerado emergente na América Latina no uso da tecnologia.

O crescimento da robótica corrobora com a dificuldade de diferenciação com o campo da automação. Os termos robótica e automação são usualmente usados como sinônimos. No entanto, apesar de sua semelhança, tem conceitos e práticas diferentes.

Elísio Alcântara, diretor de operações da Horus, empresa que fornece soluções tecnológicas para outras empresas, explica quais as principais diferenças entre as duas áreas.

Automação

Automação é tradicionalmente conhecida por explorar os campos de softwares, máquinas e ferramentas desenvolvidas para realizar tarefas humanas, como as plataformas de gestão de processos, criadas para melhorar procedimentos internos. No campo de engenharia da automação acontece o desenvolvimento e design dos sistemas e das máquinas. Nesse segmento, são construídos equipamentos que executam tarefas de forma automática e sem intervenção humana.

Robótica

O campo da robótica pode ser entendido como uma subcategoria da automação. É conhecido por tratar de agentes de software (ou robôs de software) com Inteligência Artificial e habilidades de Machine Learning, que podem usar um software de computador como um humano poderia. Nesse contexto, são desenvolvidas máquinas inteligentes que podem atuar com diferentes graus de autonomia. Na engenharia robótica, por exemplo, os profissionais são responsáveis pelo desenvolvimento de aplicações dos softwares desenvolvidos na automação para robôs.

“No mercado atual, robótica e automação estão intrinsecamente relacionadas. Com equipamentos cada vez mais modernos e inteligentes, tudo acaba parecendo robótica, mas a forma como ele irá trabalhar determina de qual área é o produto. Saber diferenciá-las é importante até para os casos de manutenção, pois o campo de atuação do item altera a forma como ele irá funcionar, um mesmo produto pode ter funções diferentes nos setores”, finaliza Elísio.