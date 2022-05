O que fazer em Maldivas – Roteiro completo com visto, hotéis, preços e atrações

Paulo Basso Jr.

Quem procura o que fazer em Maldivas está certamente em busca de um lugar dos sonhos para passar as férias, com atrações como hotéis em praias banhadas por águas azul-turquesa e muita mordomia.

Antes de montar um roteiro em Maldivas, no entanto, é bom saber diversos detalhes a respeito do arquipélago: preços, onde fica, visto, como chegar e por aí vai. Muitas são as dúvidas dos viajantes. Neste artigo, você verá tudo que precisa para planejar sua viagem para as Maldivas,

Maldivas: onde fica

O que fazer em Maldivas

História, cultura e hábitos

Língua oficial e moeda

Geografia e temperatura

Como chegar a Maldivas

Fuso horário

Visto e vacina nas Maldivas

Quanto custa um pacote para Maldivas

Melhores hotéis em Maldivas

Seguro viagem Maldivas

Chip viagem internacional Maldivas

Bora se preparar para uma viagem incrível e cheia de atrações nas Ilhas Maldivas?

Maldivas: onde fica

Divulgação – OneOnly As Maldivas ficam no Oceano Índico

As Maldivas ficam no Oceano Índico, a sudoeste do Sri Lanka e da Índia, na altura da linha do Equador, o que garante dias quentes e ensolarados durante o ano inteiro. Das 1.196 ilhas que compõem o arquipélago, pouco mais de 200 são inabitadas e diversas delas pertencem a resorts particulares.

O que fazer em Maldivas

Espalhado por 26 atóis que abrigam 1.196 ilhas, o arquipélago das Maldivas é um dos lugares mais lindos do mundo.

A perfeita combinação de areias albinas, mar azul-turquesa e hotéis de alto luxo, que oferecem desde spas suntuosos até bangalôs exclusivos, já diz muito o que fazer em Maldivas. A transparência e a temperatura das águas (em torno de 30 ºC) fazem um convite irresistível aos praticantes de qualquer esporte aquático.

E ainda tem Malé, a capital, que contrasta com a atmosfera selvagem dos atóis vizinhos, oferecendo grande número de lojas refinadas e restaurantes especializados na maior iguaria local: o atum amarelo. Ali também há mercados típicos, onde é possível mais se aprofundar na cultura local.

Divulgação – OneOnly Água do mar é incrível no arquipélago

História, cultura e hábitos

Divulgação – OneOnly Praias lindas não faltam na região

As Ilhas Maldivas já foram dominadas por diversos povos, como os português, entre 1558 a 1573. Depois, virou protetorado da Grã-Bretanha em 1887. O arquipélago so se tornou independente em 1965.

Sri Lanka, Índia, África e Oriente Médio influenciam a cultura local. A população, de 530 mil habitantes, é de maioria muçulmana sunita. Em muitos lugares da região, é possível ver apresentações de danças africanas, por exemplo, bem como apreciar a culinária tradicional asiática.

Na hora de circular pelas cidades, como a capital Malé, recomenda-se usar roupas discretas e evitar tirar fotografias de nativos. Bebidas alcoólicas não são vendidas.

Já nos hotéis, que são bem preparados para receber pessoas de todas as partes do mundo, a atmosfera é bastante ocidental, com álcool disponível e tudo mais.

Língua oficial e moeda

Divulgação – OneOnly Diversas ilhas pertencem a resorts particulares

Embora a língua oficial seja o dhivehi, o inglês é altamente difundido entre os habitantes do país, conhecidos pela simpatia e a hospitalidade. Outro detalhe que revela o quanto o arquipélago é internacional é que o dólar é aceito em quase todos os grandes hotéis e estabelecimentos comerciais do país.

Geografia e temperatura

Divulgação – OneOnly Faz sempre calor nas Ilhas Maldivas

Há uma característica curiosa na geografia das Ilhas Maldivas. O destino detém o recorde de nação com altitude mais baixa do mundo. O ponto mais elevado fica a 2,3 metros do nível do mar.

A maior parte das ilhas habitadas está a apenas um metro de altitude, o que faz com que muitos estudiosos apontarem que, num futuro distante, parte do arquipélago possa ser engolido pelo Oceano Índico.

Em relação à temperatura das Maldivas, a média anual ficam entre 29 e 32 graus. Entre dezembro e abril, o clima é mais seco. No restante do ano, há mais propensão de chuvas.

Como chegar a Maldivas

Divulgação – Four Seasons Voos com conexão em Dubai e Catar são as melhores opções

Para os brasileiros, a principal rota para chegar ao arquipélago é via Dubai (Emirados Árabes Unidos), mas há voos via Doha (Catar). Partindo de São Paulo, com as conexões, um voo para as Maldivas dura cerca de 23 horas.

Também é possível chegar até lá via outros destinos, como África do Sul e diversos países da Europa.

Fuso horário

Divulgação – OneOnly Um dos lugares mais lindos do mundo

O fuso horário local é sete horas à frente do de Brasília.

Visto e vacina nas Maldivas

Divulgação – OneOnly Governo das Maldivas estuda vacinar turistas

Para quem voa com a companhia aérea Emirates, é preciso apresentar uma confirmação de reserva em hotel em instalação registrada para turistas para entrar em Maldivas. A empresa garante a emissão na hora de um visto gratuito, caso seja necessário. Além disso, é preciso ter passaporte com validade mínima de seis meses e apresentar um certificado de vacinação contra febre amarela.

Quanto custa um pacote para Maldivas

Divulgação – Four Seasons Hotéis de luxo ditam as regras de quanto custa ir a Maldivas

Muita gente se pergunta quanto custa ir a Maldivas. Os resorts mais luxuosos do arquipélago costumam ter preços salgados, com diárias que partem de US$ 700. Não à toa, o destino é muito procurado por endinheirado e casais em lua de mel, assim como Polinésia Francesa e Seychelles (aqui você pode comparar todos esses paraísos).

Uma passagem da Emirates ou da Catar Airlines desde São Paulo não sai por menos de US$ 950. Uma boa dica é fazer as pesquisas na ferramenta Skyscanner, que encontra os melhores preços do mercado no momento em que você está fazendo a busca.

Muitas operadoras brasileiras, no entanto, vendem pacotes para Maldivas. É o caso da Hurb, que tem opções de sete diárias, com aéreo e hotel, a partir de R$ 11.719 por pessoa, valor que pode ser dividido em até 12 vezes.

Melhores hotéis em Maldivas

A maioria das pessoas que vai a Maldivas passa grande parte do tempo no hotel. Pudera: muitos deles ficam isolados e oferecem uma série de atrações. Por isso, selecionamos aqui alguns dos melhores hotéis em Maldivas:

Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

One&Only Reethi Rah

Conrad Maldives Rangali Island

Centara Grand Island Resort e Spa

Huvafen Fushi

Emerald Maldives Resort & Spa-Deluxe All Inclusive

The Nautilus

W Maldives

Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Pensou em Four Seasons, pensou em luxo. Este hotel da rede fica em uma linda ilha, com vilas “escondidas na mata”, muitas delas com piscina privativa, lounge e acesso direto para a praia. Os famosos bangalôs sobre as águas das Maldivas também dão as caras por lá e encantam os viajantes.

One&Only Reethi Rah

Este é um dos hotéis de luxo queridinhos dos brasileiros que vão às Ilhas Maldivas. Situado em uma ilha banhada por águas azul,-turquesa esbanja elegância. Quem se hospeda por lá pode fazer diversas atividades aquáticas. Os ótimos restaurantes e o spa do empreendimento chamam a atenção.

Conrad Maldives Rangali Island

Restaurante em formato de aquário, bangalôs sobre o mar, spa premiado, butique italiana, restaurantes deliciosos. Quem fica neste hotel nas Maldivas, localizado em uma ilha particular, tem a exata dimensão do que é passar alguns dias em um dos lugares mais lindos do mundo. É muito procurado por casais em lua de mel.

Centara Grand Island Resort e Spa

Com mais de 100 bangalôs e vilas erguidas em palafitas sobre o mar ou distribuídos na praia de areias brancas, este resort cinco estrelas oferece uma experiência perfeita para famílias e casais em lua de mel. Luxuoso, é voltado para quem só quer saber de relaxar no clima pé na areia.

Huvafen Fushi

O famoso spa submarino de Maldivas, que dá vista para os lindos peixinhos e corais que banham o arquipélago, fica neste hotel. Por isso, suas fotos costumam encantar os viajantes antes mesmo de eles chegarem lá. O local conta ainda com a maior adega subterrânea do Índico, com 6 mil garrafas e mais de 700 rótulos. Boa parte dos bangalôs ficam sobre a água e contam com piscinas particulares de borda infinita.

Emerald Maldives Resort & Spa-Deluxe All Inclusive

Localizado no atol de Raa, em uma ilha com 20 hectares de terra virgem e 100 hectares de lagoa azul cristalina, este hotel nas Ilhas Maldivas fica em um lugar dos sonhos. O pacote all inclusive contempla não só alimentação e bebidas o dia todo, mas também diversas atividades esportivas.

The Nautilus

Quem chega ao The Nautilus costuma ser surpreendido com uma garrafa de champanhe no quarto. E esse é só um dos mimos oferecidos ao hóspede, uma vez que as acomodações, todas elas com quarto e sala separados, piscina privativa e vista para o mar, são constantemente abastecidas com água mineral, chá, café e refrigerantes, sem acréscimo de custos. Aqui, você confere todos os detalhes deste hotel de luxo em Maldivas.

W Maldives

W Maldives

O W Maldives está localizado no Atol do Norte das Maldivas, a 25 minutos de distância, voando de hidroavião – do Aeroporto Internacional de Velana. O resort de luxo fica rodeado por uma praia de areia fofa e branca, banhada por águas turquesas. A região concentra lindos recifes de corais, onde é possível encontrar grande diversidade de vida marinha.

Seguro viagem Maldivas

