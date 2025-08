Biblioteca Municipal do Baeta Neves abre as portas à comunidade

Moradores do Baeta Neves e região ganharam nesta sexta-feira (01) presente especial dentro do mês de celebração aos 472 anos de São Bernardo. A Biblioteca Municipal Manuel Bandeira, localizada na Rua Bauru, reabriu as portas à comunidade com acervo físico de 20 mil livros, além de tablets e notebooks para acesso a títulos virtuais e pesquisas online.

A retomada das atividades é marco para a cultura da cidade: a reinauguração acontece cinco anos após a desativação do espaço literário, fechado em 2020, durante a pandemia. Em abril, a Prefeitura iniciou a reforma do prédio da biblioteca, que volta a sediar, a partir desta data, em seu segundo pavimento, a Secretaria de Cultura. Foram destinados R$ 889 mil para as intervenções.

“Esse é o protagonismo que a cultura de São Bernardo merece e vai ter daqui pra frente. Investir na cultura é acreditar e incentivar os talentos da nossa cidade. É valorizar tradições e estimular o desenvolvimento humano e social pela arte. Isso tudo passa pela reestruturação dos espaços de cultura. A Biblioteca Manuel Bandeira está de volta, de portas abertas, e vai fazer parte das nossas ações de fomento à leitura, à escrita, à literatura e ao conhecimento”, declarou o prefeito Marcelo Lima.

Entre inúmeras prateleiras que reúnem clássicos da literatura nacional e internacional, escritores são-bernardenses ganharam destaque no novo layout da Biblioteca Manuel Bandeira. Caso de Manuel Filho, autor da cidade que doou ao acervo um de seus títulos, “O menino que não via cores”, que conta, para crianças, a história dos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo – antigo Vera Cruz.

“Estive na inauguração desta biblioteca em 1979. Agora volto para agradecer. A biblioteca é muito importante para todos nós. Ela é um centro de excelência de cultura. Fui uma criança que veio aqui. Hoje volto como escritor, com 100 livros publicados”, recordou.

PROTAGONISMO CULTURAL

A entrega da reforma da Biblioteca Municipal Manuel Bandeira e o retorno da Secretaria de Cultura ao prédio da Rua Bauru fazem parte de nova estratégia da Prefeitura, em valorização do setor.

“Iniciamos neste ano o processo de reestruturação das políticas culturais. A reativação do Conselho Municipal, com diálogo aberto com artistas e moradores, a publicação de série de editais para fomentar a produção cultural, a reforma e modernização de espaços públicos, fazem parte deste movimento, que colocam a cultura de São Bernardo em lugar de destaque”, afirmou a secretária municipal de Cultura, Samara Dinis.