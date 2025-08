São Caetano contra Portuguesa Santista: veja escalações e onde assistir

Se recuperando aos poucos, o São Caetano enfrenta neste domingo (3), às 10h, a Portuguesa Santista no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, em duelo decisivo do Grupo D. Separados por apenas um ponto, os times duelam por posição na zona de classificação e buscam se firmar entre os candidatos às fases finais.

O Azulão, terceiro colocado com nove pontos, chega embalado após vitória por 2 a 1 sobre o São José, resultado que deu novo fôlego à equipe. O Azulão aposta na força coletiva, com um ataque de jogadas bem distribuídas e marcação sólida, para conquistar um resultado que pode colocá-lo à frente da Briosa e ainda mais próximo da liderança.

Com uma campanha de recuperação e atuações consistentes, o time do técnico Reginaldo Lima vê o confronto como uma oportunidade de afirmação fora de casa. Apesar de não ter um artilheiro isolado, o São Caetano tem se mostrado eficiente e competitivo.

Do outro lado, a Briosa do treinador Alex Alves aparece na vice-liderança com 10 pontos. A Briosa, que já venceu o Azulão por 2 a 0 neste campeonato, mas vem de derrota de 3 a 1 para o Oeste, porém confia no fator casa e no bom desempenho em Ulrico Mursa para manter a vantagem no grupo e tentar carimbar a vaga na próxima fase ainda nesta rodada.

Prováveis escalações:

Portuguesa Santista: Leonardo Carretos; Isaque, Rodolfo Mol, Taygor, Pedro Henrique; Diogo Rangel, Vinicios Andrade, Willian Daltro; Nicolas, Carlos Alberto, Eliandro e Patrik Yudi.

Técnico: Alex Alves

São Caetano: Caio Monteiro; Luan Carvalho, Daniel Santos, Vitão e Leandro; Ricardo Batista, Luiz Henrique e Caiuby; Rafael Baiano, Wesley Alex e Phelipe Salioni.

Técnico: Reginaldo Lima

Arbitragem: Gabriel Furlan (SP)

Local: Estádio Ulrico Mursa, em Santos

Horário: 10h (horário de Brasília)

Onde assistir: (YouTube Paulistão)