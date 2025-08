Jogador do São Caetano é afastado após atuar na várzea; torcedores criticam o clube

Um episódio incomum movimentou os bastidores do São Caetano às vésperas de uma partida decisiva da Copa Paulista. O defensor Ricardo Batista, titular da equipe, foi afastado do elenco após o clube descobrir que ele atuou por um time da várzea no dia anterior ao duelo contra a Portuguesa Santista, marcado para este domingo (3). A situação, exposta nas redes sociais do próprio Azulão, gerou repercussão e dividiu opiniões entre diretoria, atleta e torcedores.

Em nota publicada nas redes sociais neste sábado (2), o São Caetano anunciou o desligamento imediato do jogador, alegando "traição" ao clube.

“Atleta Ricardo Batista tem contrato com o nosso São Caetano, sendo titular do nosso clube… Nos traiu hoje jogando uma partida na várzea!! Por dinheiro... Traindo o clube e seus colegas… Amanhã (domingo) teremos um jogo decisivo pela Copa Paulista… Ele não vestirá mais a camisa do nosso amado Azulão... E onde for isto acompanhará o seu currículo... Que seja de conhecimento de todos que desde que a gestão assumiu o clube, os salários sempre foram pagos em dia”, disse o comunicado.

O texto, publicado sem revisão ortográfica (a versão acima é editada), causou reação nas redes sociais. Torcedores apontaram amadorismo na condução do caso e questionaram a exposição pública do atleta. “Não é possível… Um clube como o São Caetano fazendo um post desses! Que amador!”, criticou um internauta. Outro seguidor comentou: “Erro de português, nota oficial sem nenhuma lógica, exposição desnecessária de um profissional. Dá para entender por que ele jogou na várzea – vocês não estão muito longe dela.”

Em resposta à repercussão e ao afastamento, Ricardo Batista se manifestou em suas redes sociais e reconheceu ter participado do jogo, mas afirmou que o fez por necessidade financeira, já que, segundo ele, havia atrasos salariais no clube.

“As contas não esperam! Minha filha não tem culpa de nenhum atraso! Em nenhum momento eu menti, falei que eu realmente tinha ido jogar, expliquei o motivo, que era pelo dinheiro porque tinha assumido um compromisso quando os salários já estavam atrasados, para pagar o aluguel do lugar onde minha filha mora e não tive escolha, já tinha pegado o dinheiro e dado a palavra, tinha recebido, caiu hoje (sábado), não houve mentira da minha parte para com o São Caetano.”

