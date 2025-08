Água Santa empata com Ceilândia na ida da segunda fase da Série D e decisão fica aberta

Atualizada ás 19h3

O Água Santa empatou por 1 a 1 com o Ceilândia–DF na tarde deste sábado (2), na Arena Inamar, em Diadema, no jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a vaga nas oitavas de final será definida no confronto da volta, no Distrito Federal.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio e pelos gols originados em cobranças de escanteio. O Ceilândia saiu na frente aos 13 minutos do segundo tempo, com Romarinho aproveitando desvio na pequena área. Já o empate do Netuno veio pouco depois, aos 27, com João Guilherme completando de cabeça para o fundo da rede.

Apesar do gol, João Guilherme acabou sendo expulso aos 36 minutos da etapa final, após falta dura no campo de defesa, deixando o time do Grande ABC com um a menos nos minutos finais da partida.

A decisão acontece no próximo sábado (9), no Estádio Abadião, em Ceilândia (DF). Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. Se avançar, o Água Santa chegará pela primeira vez às oitavas de final da Série D – em 2024, o clube foi eliminado nesta mesma fase pelo Brasil de Pelotas–RS.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA

Luan Ribeiro; Eduardo Ribeiro, Joilson, Gabriel Vidal e William Bahia; Villian (Marquinhos), João Guilherme, Cesinha e Felipinho; Lucas Duni (Luan Santos) e Bruno Vinícius (Alison).

Técnico: Alan Dotti.

CEILÂNDIA-DF

Sucuri; Paulinho, Euller Vianna, Badhuga e Lucas Piauí; Lagoa, Tarta e Lucas Silva; Kennedy (Valter Bala), Regino (Junior Timbó) e Romarinho (Natan Bahia).

Técnico: Adelson de Almeida.

Gols: Romarinho, aos 13, e João Guilherme, aos 27 do segundo tempo.

Juiz: José Mendonça da Silva Júnior.

Renda e público: Não disponível.

Local: Arena Inamar, em Diadema, neste sábado à tarde.