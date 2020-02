SSD pode dar novo fôlego a PCs e notebooks; entenda como funciona

Da Redação, com assessoria

Trocar de computador não é a única alternativa para quem quer uma máquina atualizada, rápida, confiável e que, além de tudo, consuma menos energia. Também não é opção para quem reconhece o impacto ao meio ambiente de suas escolhas de consumo. A saída, seja por economia ou ideologia, é o SSD (Solid State Drive ou unidade de estado sólido).

Evolução dos HDs (unidade de disco rígido), dispositivo de performance limitada, fragilidade mecânica e maior consumo energético, o SDD é muito mais confiável. “O HD tem um motor que o faz girar e um cabeçote que faz a leitura dos dados. Mas, diferentemente de um disco em vinil, o HD tem que flutuar e não pode tocar em nada. Caso isso ocorra por algum motivo, como uma movimentação indesejada ou queda de energia, pode haver a diminuição no desempenho ou até provocar uma falha total da unidade”, explica Iuri Santos, gerente de tecnologia da Kingston.

Já o SSD utiliza memória NAND Flash, a mesma usada em smartphones e pendrives, e não possui partes mecânicas e que precisem de movimento. Nele, as informações são salvas digitalmente e, mesmo se o computador quebrar, os dados ficam em segurança. Além de resistente a quedas, o SSD consegue operar em temperaturas mais altas do que um HD comum, é silencioso e consome menos energia, uma vantagem para computadores portáteis.

Iuri reforça que os SSDs podem ser até 10 vezes mais rápidos que os HDs convencionais e, além disso, melhoram o desempenho de dispositivos novos ou antigos. “O usuário que tem um computador ou notebook com cerca de cinco anos de uso, pode dar uma sobrevida de mais uns dois ou três anos com um SSD”, destaca. Assim, é possível economizar o que se gastaria em uma máquina nova, já que existem opções da Kingston com preços a partir de R$ 159,90, em lojas parceiras como KaBuM! e Kalunga.

A Kingston tem SSDs de diferentes capacidades de armazenamento – de 128 GB a 7,68 TB – e velocidades de leitura e gravação – de 500MB/s a 3.400MB/s. Cada produto é voltado para perfis e necessidades distintas. A linha DC, por exemplo, é ideal para empresas de hospedagem em nuvem e data centers que precisam de muito espaço de armazenamento. Já a linha KC é indicada para usuários corporativos e avançados, que buscam o melhor desempenho para seus sistemas e segurança para seus dados. Por fim, a linha A é voltada para consumidores casuais, que precisam de mais velocidade para realizar simples tarefas do dia a dia, como navegar na internet, estudar, jogar, editar vídeos e imagens e usar diferentes programas ao mesmo tempo.

