Aprovação do governo Morando oscila negativamente, fora da margem de erro

Oscilou negativamente, fora da margem de erro, a avaliação sobre o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) entre os eleitores de São Bernardo. É o que mostra levantamento do Instituto Paraná Pesquisas realizado a pedido do Diário entre os dias 27 e 30 deste mês.

A parcela dos são-bernardenses que disseram aprovar a gestão do tucano ficou em 67,3%, 1,6 ponto percentual abaixo da verificada em maio (68,9%) e 4,1 pontos abaixo da observada em fevereiro (71,4%) – variação, portanto, acima da margem de erro da pesquisa, de 3,7 pontos percentuais.

Em contrapartida, a parcela de eleitores que reprovam a administração do prefeito saltou para 29,3%, contra 28% em maio e 24,7% em fevereiro – uma oscilação positiva de 4,6 pontos percentuais.

O instituto também perguntou se a gestão Morando está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima. Do total de entrevistados, 52,6% a consideraram boa ou ótima (contra 55,3% em maio e 57,2% em fevereiro), 27,3% a avaliaram como regular (contra 26,6% em maio e 25,4% em fevereiro) e 19% a classificaram como ruim ou péssima (contra 17% em maio e 16,2% em fevereiro)

A oscilação na avaliação da administração do tucano coincide com a crise na área da Saúde, em especial o caos no Hospital da Mulher. Diversos erros médicos, negligências, morte e danos a pacientes foram registrados no complexo hospitalar municipal.

No início deste mês, Morando também foi alvo de um pedido de impeachment, elaborado por meio de iniciativa popular, que foi protocolado na Câmara e deve ser analisado após o recesso.

Ainda assim, segundo a pesquisa, Morando é predominantemente aprovado entre os homens (67,4%), mulheres (67,2%), em todas as faixas etárias (variando de 66,7% a 68,0%) e em todos os níveis de escolaridade (de 65,2% a 68,2%).