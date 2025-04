Semana começa fria e nublada no Grande ABC

Assim como no fim de semana, a segunda-feira (7) no Grande ABC deverá registrar baixas temperaturas. Segundo informações do site meteorológico Climatempo, a mínima na região será de 15ºC, enquanto a máxima não deve passar dos 21ºC.

Apesar do tempo nublado e do Sol entre nuvens, não há previsão de chuva para a região. As baixas temperaturas são ocasionadas devido a uma forte massa de ar frio, de origem polar, que se espalha sobre o centro-sul do Brasil.

Segundo a Defesa Civil do Estado, a frente fria deve começar a se afastar de São Paulo a partir deste domingo (6), porém o território paulista ainda continuará sofrendo a influência da umidade do oceano.

Confira as temperaturas previstas para esta segunda-feira:

- Santo André – mínima de 16°C e máxima de 21°C

- São Bernardo – mínima de 16°C e máxima de 21°C

- São Caetano – mínima de 16°C e máxima de 22°C

- Diadema – mínima de 16°C e máxima de 21°C

- Mauá – mínima de 16°C e máxima de 21°C

- Ribeirão Pires – mínima de 15°C e máxima de 21°C

- Rio Grande da Serra – mínima de 15°C e máxima de 21°C