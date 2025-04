São Paulo só empata com Atlético-MG e segue sem vencer no Brasileiro

O São Paulo foi até Belo Horizonte neste domingo e saiu de lá com um empate sem gols contra o Atlético-MG em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Desta forma, o time de Luis Zubeldía completa 180 minutos no Campeonato Brasileiro de 2025 sem conseguir balançar as redes e novamente com uma atuação pouco convincente. O time mineiro também não vive suas melhores fases e somou seu primeiro ponto até aqui. E empatar contra o rival no Mineirão nunca pode ser considerado um resultado ruim.

O conjunto paulista até teve bons momentos no primeiro e chegou a balançar as redes com um gol contra de Everson, mas o VAR mostrou impedimento de Alan Franco e anulou. De resto, os dois times pouco criaram e raras vezes levaram perigo aos goleiros adversários, com um jogo bem truncado das duas partes. Na base do "abafa", o Atlético-MG chegou a assustar o tricolor do Morumbi no final da etapa inicial.

O São Paulo chegou com mais perigo depois da entrada de Lucas Ferreira, com Zubeldía dando mais chances para os jovens da base são-paulina. O jovem de 18 anos chegou a ficar cara a cara com Everson, mas parou no goleiro.

Nos minutos finais, o centroavante Calleri foi expulso por uma cotovelada após revisão do VAR. Com isso, o Atlético-MG foi para cima e deu trabalho para Rafael, que fez uma bela defesa em uma bola cabeceada por Lyanco.

Nos acréscimos, novamente o goleiro são-paulino brilhou, agora numa cabeçada de Junior Santos. Ainda deu tempo de Lyanco levar também seu segundo cartão amarelo e deixar o Galo com 10 em campo nos segundos finais.

Com o resultado, o São Paulo agora tem 2 pontos no Brasileirão e por enquanto está na décima posição. Já o Atlético fica em 17º com apenas um ponto ganho.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, no MorumBis, às 21h30 (Brasília), pela fase de grupos da Libertadores. Já o Atlético-MG joga no mesmo dia e horário contra o Iquique pela Sul-Americana, novamente no Mineirão.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 0 X 0 SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso (Igor Gomes) e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Rubens), Scarpa, Cuello (Bernard); Hulk e Rony (Júnior Santos) Técnico: Cuca.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric (Ruan), Marcos Antônio, Alisson, Luciano (Alves) e Wendell (Enzo Díaz); Ferreirinha (Lucas Ferreira) e André Silva (Calleri). Técnico: Luis Zubeldía.

CARTÕES AMARELOS - Lyanco (Atlético); Ferreirinha, André Silva e Alan Franco (São Paulo).

CARTÃO VERMELHO: Zubeldía e Calleri (São Paulo); Lyanco (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

PÚBLICO - 28.415.

RENDA - R$ 1.507.606,50.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte.