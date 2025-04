Obituário - 6 de abril de 2025

SANTO ANDRÉ

Duval Moraes Duarte, 85. Natural de Braúna (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério da Lapa, na Capital.

Luiz Gonzaga da Fonseca, 80. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eni Laureano de Araújo, 79. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelsina Nunes de Lima, 75. Natural de Alvorada do Sul (Paraná). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Graças Silva, 72. Natural do Estado de Alagoas. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Regina Amendola, 70. Natural de Mairiporã (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Memorial Planalto.

Neusa Maria Silvério, 69. Natural de Sabáudia (Paraná). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Conceição Aparecida do Amaral, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 1º de abril. Memorial Jardim Santo André.

Janete Aparecida Ribeiro Hernandez, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Cozinheira. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto da Silva, 45. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no Centreville, em Santo André. Ajudante. Dia 1º de abril. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Chieko Kumasaka, 98. Natural do Japão. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º de abril. Memorial Planalto.

Dinamerico João da Silva, 86. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 1º de abril. Cemitério do Baeta.

Gilmar Sousa Prates, 66. Natural de Machacalis (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 1º de abril, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Osmar Domingos, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 1º de abril. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Adelci dos Santos Pedro, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 1º de abril. Cemitério das Lágrimas.

Milton Sérgio Giatti, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 1º de abril. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Rosa Maria Carnietto, 72. Natural de Siqueira Campos (Paraná). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 1º de abril, em Ribeirão Pires. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Marli Brito dos Santos Moreno, 75. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Dia 1º de abril, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRAO PIRES

Araceli Moreno Bertoldo, 98. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 1º de abril. Cemitério São José.

Laura Ana Urbano, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 1º de abril, em Ribeirão Pires. Crematório Vila Pires.