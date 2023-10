Stranger Things A120: Casio lança relógio collab com a série

A estética icônica dos anos 1980 ganhou destaque nas tendências atuais, seja através das cores vibrantes, seja pelos designs improváveis, pela mistura de influências e, claro, pela exaltação do pop. Para celebrar esta era, a Casio se uniu a outro importante nome do universo geek para lançar o novo relógio exclusivo Stranger Things A120, inspirado no sucesso mundial da Netflix.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

A série de aventuras misteriosas que se passa nos anos 1980 é a companheira perfeita para os emblemáticos e populares modelos Casio, lançados nessa época. A referência integra os designs multicoloridos da marca, em uma homenagem a misteriosa dimensão alternativa que existe em paralelo com o universo humano na série. Confira o vídeo de lançamento de Stranger Things A120:

O mostrador do relógio, com botões frontais coloridos em estilo pop, exalta a década extravagante. Em silhueta, tal como aparece na pequena cidade dos Estados Unidos, Demogorgon, a criatura do submundo, é destaque em vermelho no mostrador. Os tentáculos do vilão também estão estampados no verso do relógio e na pulseira ajustável de resina transparente que relembra que este mundo e o submundo estão intimamente ligados. Para completar, a logo da série é destaque na luz LED revelando o título invertido, numa evocação adicional da dimensão alternativa.

O modelo apresenta em apenas 25 gramas, cronômetro, alarme diário, sinal de hora em hora, calendário e resistência a água. Para presentear os fãs da série, está disponível em embalagens especiais criadas exclusivamente para esta edição com imagens do elenco. O modelo faz parte da linha Vintage da Casio, criada em 1974.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja detalhes do Stranger Things A120: