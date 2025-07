Turista que morreu ao cair na Chapada dos Veadeiros é sepultado

Aos 29 anos, Gustavo Guimarães, é sepultado às 17h em Ouro Branco, Minas Gerais. O jovem caiu de 50 metros enquanto praticava na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, a prática radical de Highline - modalidade extrema de slackline, que consiste na travessia de uma fita nas alturas, entre montanhas, penhascos ou edifícios.

A queda aconteceu na sexta (25), na Cachoeira da Usina. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, os amigos de Guimarães já o encontraram caído, sem sinais vitais e com sangramento na cabeça quando acionaram o resgate.

Em nota à imprensa, a Associação Internacional de Slackline lamentou o acidente e destacou que o jovem não estava ligado a equipamentos de segurança no momento, conforme recomendado.

Nas redes sociais, amigos de Guimarães destacaram que o jovem praticava a atividade há pelo menos cinco anos. Três meses antes, pelo Instagram, ele publicou seu amor pelo highline e como a atividade se conectava com seu estilo de vida. "Nem todo mundo vai entender o caminho de quem busca a própria alma. Mas quando a fita vibra e o vento fala, eu sei onde preciso estar. Vim sentir. Para sustentar minha essência; entre o céu e o abismo. Pode me chamar", escreveu.