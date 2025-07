União Europeia tem se abrir para mercado dos EUA para possível acordo sobre tarifas, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 27, que a União Europeia tem de se abrir para o mercado americano para um possível acordo em relação à promessa de tarifa de 30% sobre as exportações vindas do bloco. As novas taxas passam a valer na sexta-feira, 1º.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que há "50% de chance" de fechar acordo sobre as taxas, assim como Trump já havia sinalizado na sexta-feira, 25. Ela ainda reconheceu que o bloco europeu é superavitário.

Os dois estão reunidos para uma negociação na Escócia, onde ela falou sobre a importância de atingir um consenso.

Trump sugeriu que os produtos farmacêuticos serão tratados separadamente neste acordo com os europeus. Isso seria um grande golpe para a Europa, que esperava limitar a taxa de tarifa sobre medicamentos, que são sua principal exportação para os Estados Unidos. "Os produtos farmacêuticos são muito especiais", disse o americano.

A tarifa de 30% imposta à União Europeia, que têm 28 Estados como membros, tem previsão de começar na sexta-feira, 1º. É o mesmo prazo previsto para valerem as tarifas impostas para o Brasil, que foi taxado em 50% nas suas exportações.

O secretário de Comércio dos Estados, Howard Lutnick, voou para a Escócia no sábado, 26, para participar das conversas. Em entrevista ao "Fox News Sunday" neste de de semana, ele já havia dito que a UE precisava abrir seus mercados para mais exportações dos Estados Unidos para convencer Trump a reduzir a ameaça de 30%.

(Com agências internacionais)