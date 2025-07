Suspeito de tráfico no Centro de Ribeirão Pires é surpreendido pela GCM

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires deteve, na noite da última sexta-feira (25), indivíduo suspeito de tráfico de drogas na região central da cidade. Após denúncia, a equipe se dirigiu ao local e flagrou o momento em que o suspeito realizava a venda de substância semelhante a entorpecente. O indivíduo foi encaminhado à delegacia para averiguação e registro da ocorrência.

“O trabalho preventivo das nossas equipes, que atuam em regime de patrulhamento 24 horas, tem sido fundamental para coibir práticas criminosas e oferecer mais segurança à população”, destacou o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Arlei Capoccio.

Após a perícia preliminar, a autoridade policial de plantão ratificou a prisão do suspeito em flagrante com base no Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).