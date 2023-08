Hotel de luxo em Nova York – Conheça o Four Seasons

Paulo Basso Jr.

Para quem procura um hotel de luxo em Nova York, o Four Seasons Downtown New York revela-se como uma excelente opção.

Localizado no Distrito Financeiro, ao sul da ilha de Manhattan, o empreendimento não só enche o hóspede de mimos como fica em uma área privilegiada. Dele, é possível ir a pé para pontos turísticos como One World, Memorial 9/11, Oculus, Wall Street, Stone Street e Battery Park, de onde saem os barcos para a Estátua da Liberdade.

Além disso, o hotel conta com piscina coberta, spa e um excelente restaurante. Isso sem contar que, mesmo ficando perto de diversas estações de metrô (tem uma na própria quadra), deixa um carro elétrico gratuito com motorista para os hóspedes que quiserem se deslocar para alguns pontos de Manhattan.

Eu tive a oportunidade de ficar no Four Seasons Downtown New York e vou detalhar aqui como foi minha experiência por lá.

Hotel de luxo em Nova York

Divulgação Porta-giratória da recepção do Four Seasons Downtown New York

Assim que desembarquei no aeroporto, peguei um transfer privado e segui para o Four Seasons Downtown New York, onde cheguei por volta de 12h, algumas horas antes da abertura do check in. Funcionários abriram a porta do carro e me encaminharam pela porta-giratória rumo ao lobby, onde fui recebido com água gelada em embalagem reciclável. Destaque ainda para o aroma do ambiente, agradabilíssimo.

Primeiramente, fui informado que meu quarto não estava pronto, mas a recepcionista fez de tudo para conseguir uma acomodação para mim o quanto antes e, em menos de 10 minutos, tive acesso à suíte, que dava vista para a cidade (belíssima, por sinal, com o Empire State espetando o céu à distância).

Ela então me acompanhou pelo elevador até o quarto e mostrou todos detalhes.

Acomodação

Paulo Basso Jr. Suíte do Four Seasons Downtown New York

A decoração clean chama atenção de cara nas acomodações do Four Seasons Downtown New York. Com madeiras em tons cinza, minha suíte era ampla e confortável, com TV, escrivaninha, bar e dois armários. Na cama, do tipo king size, havia quatro travesseiros de excelente qualidade.

Logo notei interruptores com quatro botões nas paredes do quarto e do banheiro (já falo mais dele) e ao lados da cama. Basta apertá-los para que as luzes acendam em níveis.

Outros botões situados na cabeceira da cama também permitem abrir e fechar as cortinas, bem como informar se deseja que o quarto seja limpo ou se quer privacidade. Tudo é muito prático e ao alcance das mãos.

Destaque ainda para um tablet, que possibilita fazer pedidos de refeições nos quartos, reservar restaurante e solicitar lavanderia, entre outros serviços. Nele também dá para consultar detalhes sobre a estrutura do hotel.

Banheiro

Paulo Basso Jr. Banheiro de suíte do Suíte do Four Seasons Downtown New York

Nada me chamou mais atenção, porém, que o banheiro. Enorme, ele tinha uma linda banheira com torneira em formato de cascata, uma ducha revigorante e uma TV embutida no espelho sobre a pia. Esse é um daqueles detalhes que fazem diferença em um hotel de luxo.

Xampu, condicionador, sabonete e hidratante estavam disponíveis em displays grandes, de acordo com os novos conceitos de sustentabilidade. Todos eles eram muito bons.

As toalhas eram grandes e felpudas. O papel higiênico, porém, poderia ser de melhor qualidade, considerando o nível do hotel.

Qualidade do serviço

Ao longo da estadia no Four Seasons Downtown New York, a cama foi aberta todas as noites. Ao lado delas sempre havia uma pantufa nova e, nas cabeceiras, eram deixadas latas de água fresca. O mimo era tão grande que até os cabos para carregar o telefone eram enrolados em um elástico personalizado.

Sob o frigobar, ao lado da cafeteira, sachês de café e chá foram repostos diariamente. Havia ainda snacks e bebidas oferecidas à parte, como vinho, cerveja, suco e refrigerante.

Gastronomia

Divulgação Restaurante CUT, do chef Wolfgang Puck

O Four Seasons Downtown New York conta com um restaurante chamado CUT, do estrelado chef Wolfgang Puck. Vistoso, o local tem bar e salão de refeições, ambos com decoração que privilegia tons de vermelho e preto. O cardápio, por sua vez, apresenta pratos bem elaborados e saborosos, com destaque para os cortes de carne.

Eu optei, nos cafés da manhã, por solicitar refeições no quarto. Provei diversos tipos de ovos (tem frito, cozido, mexido, poché, omelete e por aí vai. Pedi com croissant, bagle (o tradicional de Nova York) e torradas. Também comi bacon em um dos dias.

Tudo estava muito bom e fresco. A entrega é feita em mesas abertas pelos funcionários no próprio quarto. Os pratos chegaram sempre antes do prazo informado (em geral, em 10 ou 20 minutos), o que facilitou bastante minha programação. Inclusive, dá para fazer as encomendas pelo tablet no dia anterior.

Piscina e spa

As áreas comuns do Four Seasons Downtown New York incluem terraço, piscina e spa. Passei uma tarde na piscina, que é coberta e conta com raias. O espaço, que fica aberto das 6h às 20h no verão, conta com salva-vidas, ducha, espreguiçadeiras, toalhas e águas frescas em latinhas. A piscina é climatizada, mas não quente.

Ao lado está o spa, com um amplo cardápio de massagens para quem deseja relaxar depois de caminhar em Nova York. Eu não usei o serviço, mas ele foi muito bem recomendado.

Carro elétrico

Talvez o maior diferencial do Four Seasons Downtown New York em relação a outros hotéis de luxo de Nova York seja oferecer gratuitamente um carro elétrico com motorista para os hóspede se deslocarem pela cidade. E não são veículos quaisquer, mas sim modelos Cadillac LYRIQ House.

O serviço é do tipo quem chegar primeiro, leva, mas eu o solicitei duas vezes e o carro estava sempre lá. Na chegada, a recepcionista entrega um mapa que delimita os locais onde o hóspede pode usar o transporte. Basicamente, é da 14th Street para o sul, o que garante muito conforto para visitar diversos pontos turísticos da Big Apple.

Quem quiser também pode usar algumas bicicletas oferecidas pelo hotel para circular pela cidade. Elas ficam disponíveis na entrada principal. ao lado da porta-giratória.

Quanto custa

Divulgação Suíte do Suíte do Four Seasons Downtown New York

O Four Seasons Downtown New York tem diárias a partir de US$ 655.

Veja preços e avaliações

