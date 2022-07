Meshnet: plataforma de VPN permite rotear internet entre usuários anonimamente

Da Redação

Do 33Giga



08/07/2022 | 10:55



A NordVPN apresentou ao mercado o Meshnet. O novo recurso possibilita aos usuários se conectarem diretamente a outros dispositivos com segurança e flexibilidade.

A plataforma permite rotear o tráfego de internet por meio de outros dispositivos em túneis privados criptografados. O sistema substitui o roteamento do tráfego fazendo uso de um servidor VPN.

Para utilizar o Meshnet, os usuários precisam atualizar seu aplicativo NordVPN e certificar-se de que estão conectados por meio do protocolo NordLynx. Basta ativá-lo no aplicativo e vincular até dez dispositivos pessoais ou 50 externos.

A plataforma abre muitas possibilidades para utilizar o NordVPN.

“Enquanto uma conexão NordVPN tradicional redireciona o tráfego de internet por intermédio de servidores, o Meshnet permite criar o próprio servidor NordVPN, composto apenas por seus próprios dispositivos ou de seus amigos, independentemente da sua localização. Para isso, é necessário apenas ter uma assinatura NordVPN”, diz Vykintas Maknickas, estrategista de produtos da NordVPN.

Principais usos do Meshnet

Compartilhamento de arquivos

O Meshnet supera as limitações de localização e permite que os usuários enviem ou recebam arquivos de seus familiares, amigos ou colegas com facilidade.

Não é mais preciso hospedar os projetos de trabalho em um servidor para torná-los acessíveis a outros membros da equipe ou clientes – basta dar acesso por meio do NordVPN.

O novo recurso ainda requer consentimento bidirecional para que os usuários nunca precisem colocar sua privacidade em risco.

Jogos

O sistema também funciona como uma rede local (LAN) virtual para que os usuários possam jogar no modo multiplayer com seus amigos, ou seja, sem a necessidade de cabos LAN.

Independentemente de morarem em um bairro ou país diferente, com o Meshnet, os jogadores podem se conectar no mesmo servidor e aproveitar o tempo juntos.

Roteamento de tráfego da internet

Com o Meshnet ativado, os usuários em férias podem direcionar seu tráfego por meio de um laptop deixado em casa, permitindo que naveguem na internet com seu próprio endereço IP.

Enquanto um serviço NordVPN regular roteia o tráfego de internet com servidores VPN, alterando seu endereço IP para o do servidor, o Meshnet permite criar o próprio servidor por meio de dispositivos próprios ou de amigos, não importa onde estejam no mundo.