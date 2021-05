Guia de compras: dicas básicas para escolher o fone de ouvido ideal para voce

Marcella Blass

Do 33Giga



27/05/2021 | 08:18



O mercado oferece uma diversidade enorme de opções de fone de ouvido. E isso não de limita apenas à diferentes faixar de preço, mas principalmente à estilo (headphones, headsets e Earphone), necessidade e potencia sonora. Para te ajudar na jornada de achar o acessório ideal para o seu perfil de usuário, o 33Giga fez uma lista com os pontos de atenção que devem ser avaliados na hora da compra. Confira.

Earphones

O primeiro passo é entender as variações do acessório para saber qual é o mais confortável para o seu perfil de uso. O mais básico (mas não menos competente) são os earphones. Conhecidos como fones intra-auriculares, eles são pequenos e emborrachados, e se encaixam bem dentro do ouvido – característica pode ser responsável por garantir bastante isolamento sonoro externo, apesar de não ser regra.

Bastante portáteis, principalmente pelo aumento de suas opções sem fio, esse é o modelo mais prático para quem está sempre em movimento, seja a trabalho ou na prática de atividades físicas. Afinal, ele literalmente cabe no bolso e é muito prático para usar no celular.

Contudo, apesar de vir acompanhado com mais de um tamanho de borrachinha, ele pode não encontrar encaixe na orelhas pequenas, por exemplo. Nesse caso, a solução é apostar nos modelos auriculares, que são colocados apenas na parte externa dos ouvidos. Apesar de ter perdido bastante espaço para os intra-auriculares, ainda é possível encontrá-lo em versões de boa qualidade sonora.

Vale destacar também que se objetivo é comprar esses fones para usar no celular, é importante se atentar ao conector. Boa parte dos aparelhos e dos fones ainda usam a entrada tradicional (P2), mas cada vez mais os dispositivos têm saído da fábrica com a chamada USB-C.

Headset e headphone

Há também os headsets e headphones, cuja diferença é bastante simples: respectivamente, um tem microfone embutido aparente, enquanto o outro não tem (ou é integrado e está oculto). Nesse sentido, a primeira opção pode funcionar muito bem para quem está sempre em reuniões virtuais. Já a segunda faz sentido para quem não abre mão de uma experiência sonora cumpridora para trabalhar em casa ou no escritório.

Esses produtos tendem a ter ainda mais variações no mercado, inclusive com opções dedicadas para gamers e usuários exigentes quando o assunto é áudio. Isso faz com que as configurações sonoras também variem bastante, indo de modelos super simples até fones com tecnologia de última geração que garante grande fidelidade sonora e experiência imersiva.

Com fio ou sem fio

Outro ponto que deve ser avaliado na hora de comprar desse acessório é a presença de fios. A decisão precisa se basear não apenas em preferências pessoais, mas no seu perfil de uso. Só quem já ficou preso em algum lugar pelo fio do fone de ouvido sabe o quanto vale um modelinho Bluetooth.

Aliás, a conectividade é fator importantíssimo para a decisão. Antes da compra, não se esqueça de verificar se o seu celular, notebook ou PC pode se conectar a outros dispositivos via Bluetooth. Para os mais tecnológicos, há também as versões wireless, cada vez mais comum nos headphones e headsets focados em games, que se conectam a computadores e videogames por meio de um transmissor USB.

Não é regra, mas os fones de ouvido sem fio tendem a ser um pouco mais caro do que suas versões tradicionais. Além disso, eles precisam de recargas periódicas na bateria – o que vai exigir muita disciplina dos mais esquecidos.

Potência, segurança e conforto

Qualidade de som é um ponto extremamente pessoal. Afinal, há usuários mais e menos exigentes. Por isso, em especial quando não é possível testar o fone de ouvido antes de comprar, uma das melhores atitudes é buscar por opiniões e reviews confiáveis.

O 33Giga, por exemplo, já testou uma série de modelos de diversas marcas, entre eles Beats, Corsair e Xiaomi. Ler esse tipo de conteúdo vai te ajudar a entender melhor as especificações dos modelos na prática e quais são mais adequados às suas exigências.

Na jornada de compra de um fone de ouvido, mais do que qualidade sonora, é importante presar também pelo conforto. Especialmente se você vai encarar longas jornadas de uso diariamente. De nada adianta potencia e bom isolamento sonoro se, ao final do dia, você terá dores de cabeça e feridas nas orelhas.

Por fim, uma das dicas mais importantes é investir apenas em produtos originais e que tenham a certificação do Inmetro. Essa prática vai ser determinante não apenas para ter em mãos um produto de qualidade, mas que se preocupa com a sua segurança e a saúde dos seus ouvidos.