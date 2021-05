Sérgio Vinícius

Do 33Giga



14/05/2021 | 07:18



Uma das dúvidas mais comuns dos leitores do 33Giga é como bloquear um site – em especial, no navegador Chrome. Com poucos passos, é possível realizar a tarefa no browser mais popular da atualidade.

A seguir, você confere o passo a passo de como bloquear um site no Chrome. Confira.

Como bloquear um site no Chrome

Como o navegador não tem a opção por padrão, será necessário instalar uma extensão. Depois, configurá-la. Veja como fazer isso:

Entre na Chrome Web Store

Digite Block & Focus na barra de pesquisa e dê OK (ou clique aqui)

Clique sobre a primeira extensão que aparece, chamada Block & Focus (ou clique aqui)

Clique sobre o botão Usar no Chrome e aceite a instalação.

Com a extensão instalada, clique sobre o ícone.

Entre em Opções.

Na janela que abre, você pode escolher o tempo que deseja bloquear determinados sites e também as URLs que devem ser bloqueadas.

Dica extra: caso você utilize navegadores baseados no Chromium, mas que aceitem extensões da Chrome Web Store, o passo a passo é semelhante.

Entretanto, se seu navegador é o Opera, para baixar e usar a extensão Block & Focus, primeiro você deve obter a Install Chrome Extensions (que pode ser baixada aqui). Ou, de saída, utilizar a Block Site – esse plugin é bem mais completo, já que permite bloquear um site sem tempo pré-determinado ou proteger o acesso por senha.