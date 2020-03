Para conhecer virtualmente: museus automotivos que valem a pena

Leo Alves

Do Garagem360



24/03/2020 | 17:18



A pandemia do coronavírus tem feito com que diversos eventos sejam cancelados, além de fechar as portas de algumas atrações, como a Disney, os cinemas e as casas de shows. Os museus automotivos também precisaram suspender suas atividades por conta do vírus, mas alguns deles permitem um tour virtual pelas suas instalações.

Na galeria a seguir, confira os museus automotivos que podem ser conhecidos pelo Google Streer View ou pelo site. Os links estão nas legendas das fotos.

Museus automotivos para conhecer sem sair de casa

Foto: Divulgação Museu BMW - Munique, Alemanha: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2J9b9M5 Foto: Divulgação Museu BMW - Munique, Alemanha: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2J9b9M5 Foto: Divulgação Museu Fangio - Balcarce, Argentina: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2Uf9Gdc ou neste aqui, em seu site https://bit.ly/3afVSop Foto: Divulgação Museu Fangio - Balcarce, Argentina: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2Uf9Gdc ou neste aqui, em seu site https://bit.ly/3afVSop Foto: Divulgação Museu Fangio - Balcarce, Argentina: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2Uf9Gdc ou neste aqui, em seu site https://bit.ly/3afVSop Foto: Divulgação Museu Honda (Honda Collection Hall) - Montegi, Japão: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2vL0nIE ou neste outro, em seu site: https://bit.ly/2WFgIK7 Foto: Divulgação Museu Honda (Honda Collection Hall) - Montegi, Japão: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2vL0nIE ou neste outro, em seu site: https://bit.ly/2WFgIK7 Foto: Divulgação Museu Lamborghini - Sant’Agata Bolognese, Itália: pode ser visto neste link: https://bit.ly/399MQbm Foto: Divulgação Museu Lamborghini - Sant’Agata Bolognese, Itália: pode ser visto neste link: https://bit.ly/399MQbm Foto: Divulgação Museu Lamborghini - Sant’Agata Bolognese, Itália: pode ser visto neste link: https://bit.ly/399MQbm Foto: Divulgação Museu Lamborghini - Sant’Agata Bolognese, Itália: pode ser visto neste link: https://bit.ly/399MQbm Foto: Divulgação Museu McLaren - Woking, Inglaterra: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2xkHFrN Foto: Divulgação Museu McLaren - Woking, Inglaterra: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2xkHFrN Foto: Divulgação Museu McLaren - Woking, Inglaterra: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2xkHFrN Foto: Divulgação Museu Mercedes-Benz - Stuttgart, Alemanha: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2wobKGZ Foto: Divulgação Museu Mercedes-Benz - Stuttgart, Alemanha: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2wobKGZ Foto: Divulgação Museu Mercedes-Benz - Stuttgart, Alemanha: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2wobKGZ Foto: Divulgação Museu Enzo Ferrari - Modena, Itália: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2Uwavxi Foto: Divulgação Museu Enzo Ferrari - Modena, Itália: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2Uwavxi Foto: Divulgação Museu Enzo Ferrari - Modena, Itália: pode ser visto neste link: https://bit.ly/2Uwavxi Foto: Divulgação Museu Ferrari - Maranello, Itália: pode ser visto neste link: https://bit.ly/33PSwq0 Foto: Divulgação Museu Ferrari - Maranello, Itália: pode ser visto neste link: https://bit.ly/33PSwq0 Foto: Divulgação Museu Ferrari - Maranello, Itália: pode ser visto neste link: https://bit.ly/33PSwq0 Foto: Divulgação Museu Nacional da Corvette - Bowling Green, Estados Unidos: pode ser visto neste link: https://bit.ly/3agjM3n Foto: Divulgação Museu Porsche - Stuttgart, Alemanha: pode ser visto neste link: https://bit.ly/39jskVE Foto: Divulgação Museu Porsche - Stuttgart, Alemanha: pode ser visto neste link: https://bit.ly/39jskVE Foto: Divulgação Museu Porsche - Stuttgart, Alemanha: pode ser visto neste link: https://bit.ly/39jskVE Foto: Divulgação Museu Toyota - Nagakute, Japão: pode ser visto neste link: https://bit.ly/3dqJbcl Foto: Divulgação Museu Toyota - Nagakute, Japão: pode ser visto neste link: https://bit.ly/3dqJbcl Foto: Divulgação Museu Toyota - Nagakute, Japão: pode ser visto neste link: https://bit.ly/3dqJbcl