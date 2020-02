Elton John abandona palco aos prantos por motivo de saúde

17/02/2020 | 13:11



Elton John deu um susto nos seus fãs no último domingo, dia 16. O cantor e compositor britânico pediu desculpas a quem estava em seu show na Nova Zelândia e, sem conter as lágrimas, interromper a apresentação em decorrência de uma pneumonia. O artista, que está com 72 anos de idade, até se esforçou para cantar durante a apresentação no estádio Mount Smart, mas depois de ser examinado por um médico, tentou cantar por mais duas canções e acabou interrompendo o show, na metade da apresentação.

Ao dar a notícia para os fãs, ele disse:

- Não posso cantar. Perdi completamente a voz. Eu tenho que ir. Sinto muito, disse, rouco e completamente emocionado.

Fui diagnosticado com uma pneumonia atípica hoje mais cedo, mas estava determinado a fazer para vocês o melhor show humanamente possível, tuitou tempos depois.

Toquei e cantei com todo meu coração, até minha voz não conseguir mais. Estou decepcionado, profundamente chateado e sinto muito. Eu dei tudo o que tinha, continuou ele, ao falar do ocorrido nas redes sociais.