Elba Ramalho e Falamansa são atrações na Entoada Nordestina de S. Caetano

Celebrando a cultura e a identidade dos nove estados que compõem o Nordeste brasileiro, a 13ª Entoada Nordestina de São Caetano, no próximo mês de maio, terá cada noite de atividades encerrada por um show com artistas de referência e destaque da música popular, sempre às 20h30: Elba Ramalho (24/5, sexta-feira), Frank Aguiar (25/5, sábado) e Falamansa (26/5, domingo).

A festividade acontecerá no Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica, em São Caetano): sexta-feira, das 16h às 22h, sábado, das 12h às 23h, e domingo, das 12h às 22h.





O evento será aberto ao público de todas as idades, com entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível por pessoa, dentro do prazo de validade. O total arrecadado será destinado ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade do município.