Operário bate o Ituano e emenda a segunda vitória seguida na Série B

O Operário-PR manteve os 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro e venceu sua segunda partida seguida nesta sexta-feira. O time paranaense bateu o Ituano por 2 a 0, na abertura da segunda rodada, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

Os gols da vitória foram marcados por Ronaldo, no primeiro tempo, e por Ronald, nos acréscimos do segundo tempo, deixando o Operário com seis pontos, na liderança, ao lado do Sport que fez 2 a 0 no Vila Nova, no Recife (PE). O Ituano conheceu sua segunda derrota consecutiva, depois de perder para a Chapecoense por 3 a 1 na estreia e deixou o campo vaiado pela torcida.

O Operário-PR foi o dono do primeiro tempo. Teve mais a posse de bola e foi mais agressivo, sempre chegando mais ao gol do Ituano. Assim, abriu o marcador aos 25 minutos. Felipe Augusto foi acionado por Joseph pela direita, cortou a marcação dentro da área e tentou o chute. A bola ficou limpa para Ronaldo, que girou e bateu forte, cruzado, para abrir o marcador.

O visitante seguiu dominando a partida, até chegou a fazer o segundo gol com Marcelo Cirino, mas o atacante estava impedido. Na parte final, diminuiu o ritmo, o Ituano ficou mais com a posse da bola, mas inoperante no ataque, pouco incomodou o gol do goleiro Rafael Santos.

Quem viu o primeiro tempo, não imaginava em uma mudança de postura do Ituano. Porém, foi isso que aconteceu. O time paulista conseguiu se impor em campo e antes dos 20 minutos já tinha criado grande chance do empate, com Leozinho.

O time paulista não diminuiu o ritmo no segundo tempo e pressionou o Operário em busca do empate. Após os 30 minutos, criou uma série de chances, chegando até acertar a trave do goleiro Rafael Santos em cabeçada, de peixinho, de Zé Eduardo.

O Ituano foi para tudo nada no final. Aos 41, só não empatou, porque Rafael Santos fez boa defesa em chute de Eduardo Person.

No final, o time paulista ainda tentou a pressão, mas não conseguiu o empate. E ainda sofreu um golpe duro. Nos acréscimos, aos 53, Wálber vacilou, Ronald recebeu livre em contra-ataque, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio para marcar o segundo.

Na terceira rodada da Série B, o Ituano entra em campo no sábado (dia 4) diante do Novorizontino, às 21h, novamente em Itu. O Operário joga no mesmo dia contra o Vila Nova, outra vez fora de casa, às 19h.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 2 OPERÁRIO-PR

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Duarte (Léo Oliveira), Wálber, Marcel (Vinícius Paiva) e Eduardo Diniz; Claudinho, Rodrigo (Leozinho), Miqueias (Lipe Gadol) e Eduardo Person; Bruno Xavier e Salatiel (Zé Eduardo). Técnico: Alberto Valentim.

OPERÁRIO-PR - Rafael Santos; Pacheco, Joseph, Willian Machado e Lucas Hipólito; Índio, Vinícius Diniz (Cássio Gabriel), Rodrigo Lindoso (Jacy) e Felipe Augusto (Ronald); Marcelo Cirino (Maxell) e Ronaldo (Daniel Lima). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Ronaldo, aos 25 minutos do primeiro tempo e Ronald, aos 53 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Oliveira, Salatiel, Alberto Valentim e Wálber (Ituano).

ÁRBITRO - Bruno Nogueira Prado (BA).

RENDA - R$ 16.21,00.

PÚBLICO - 1.268 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).