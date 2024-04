Lula: Precisamos fortalecer a indústria de defesa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva frisou a necessidade de o Brasil fortalecer a indústria de defesa. "Nós temos condições de ser uma grande nação na área de defesa, para construir a paz e não para fazer guerra", afirmou.

Lula argumentou que muitas vezes o povo brasileiro não recebe as informações corretas sobre a dimensão e a responsabilidade do Brasil na geopolítica.

Para isso, o presidente ressaltou a necessidade de investimento em ciência e tecnologia no País. "Senão, esse Brasil com 8,5 milhão de quilômetros quadrados, a maior reserva florestal do mundo, 12% da água doce do planeta Terra, tantas fronteiras e 200 milhões de habitantes passa a ser um país vulnerável, frágil e que tem dificuldade até de se defender."

As declarações ocorreram durante visita ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, do Comando da Aeronáutica, em São José dos Campos.