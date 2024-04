Imóvel desaba em São Caetano e atinge carro

Um bar desabou na noite desta sexta-feira (26), na Rua Silvia, no bairro Santa Maria, em São Caetano. A estrutura do imóvel colapsou por volta das 18h30. Um carro que transitava pela via foi atingido. Apesar do susto, não houve vítimas.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), no local estavam o proprietário e dois clientes que, ao ouvir o teto estremecer, rapidamente deixaram o estabelecimento.

Além do dano no bar, os imóveis vizinhos também foram interditados pela Defesa Civil. No momento, duas viaturas da GCM atuam na ocorrência, enquanto aguardam perícia.

Um carro da Enel desativou a energia no endereço - já que o objetivo é também cortar o abastecimento de água da rua, pois um dos canos centrais foi danificado.

O proprietário do imóvel e a dona do carro atingido pelos destroços prestam depoimento na Delegacia Sede de São Caetano.

O bar fica ao lado da Igreja de São Francisco de Assis e em frente à Delegacia da Mulher, próximo da Alameda São Caetano.