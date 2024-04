Série D começa amanhã com 64 equipes

Começa amanhã e vai até 29 de setembro o Campeonato Brasileiro da Série D. A competição reunirá 64 equipes de todos os Estados do País. Serão oito grupos com oito clubes cada buscando quatro vagas para a Série C de 2025. São Paulo e Minas Gerais são os dois Estados com maior número de participantes: quatro cada. Entre as equipes participantes, estão algumas de tradição no futebol brasileiro, como América-RN, Treze-PB, ASA-AL e Brasiliense-DF, Do Grande ABC, dois times estarão na disputa: Santo André e Água Santa. O Ramalhão vai para sua terceira participação na competição e o Netuno joga pela primeira vez.

Na primeira fase, as oito equipes de cada grupo jogam entre si em turno e returno. Os quatro melhores colocados avançam para a segunda fase, já no esquema de mata-mata. Desde 2009, quando a Série D foi criada, nenhum time venceu mais que duas vezes a competição. Aliás, até hoje só houve um bicampeão, o Ferroviário-CE, que levou em 2018 e 2023.

Para esta temporada, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou investimentos em torno de R$ 35 milhões na Série D. Na primeira fase da competição, todos os participantes vão receber R$ 400 mil. Para cada etapa avançada, serão mais R$ 150 mil. Para os finalistas, a premiação será de mais R$ 200 mil.

Uma novidade para este ano é que o VAR (arbitragem de vídeo) será utilizado a partir das oitavas de final.

Santo André e Água Santa estão no Grupo G da competição que também reúne São José-SP, Inter de Limeira-SP, Patrocinense-MG, Pouso Alegre-MG, Maringá-PR e Costa Rica-MS.

O Netuno estreia amanhã contra o Patrocinense, às 16h, em Minas. Já o Ramalhão inicia a caminhada no domingo contra o Maringá, às 19h30, no Paraná (veja tabela do 1º turno na arte abaixo).