Abertas inscrições para Corrida e Caminhada da Mulher Determinada

Estão abertas as inscrições para a Corrida e Caminhada Mulher Determinada – Circuito dos Astros - Etapa Mercúrio. O evento acontecerá no domingo, dia 26 de maio, às 7h, e os participantes percorrerão as principais ruas centrais de Ribeirão Pires, com caminhada e corrida de 5km.

As inscrições podem ser feitas por meio site: ticketsports.com.br. Os inscritos terão direito ao número de peito, chip de cronometragem (para corredores), camiseta, medalha e sacochila.

O evento é uma ação do Instituto Mulher Brasileira, com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 960124549.